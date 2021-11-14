Son dakika... Erdoğan'dan 'ekonomi' eleştirilerine yanıt: Biz bu noktada ekonominin kitabını yazdık

14 Kasım 2021 Pazar, 15:20

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması' programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 2013 yılında Gezi Parkı direnişi döneminde söylediği ve hala ispat edemediği "camide içki içtiler" sözlerini yeniden gündeme getirdi.

CHP'li belediyeleri hedef alıp, "Belediyelerinizde bizim insanlarımızı kapıya koydunuz. Hani yapmayacaktınız?" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Akşam yalan, sabah yalan. Gezi olaylarında Bay Kemal Taksim'de değil miydi? Ne işin vardı senin orada? O da Gezici. Bunlar değil miydi Bezmialem Cami'nin içine bira kutularıyla giren?" şeklinde konuştu.

"MİLLET AÇ" DİYENLERE BÖYLE YANIT VERDİ

Erdoğan'ın gündeminde ekonomik krize yönelik eleştiriler de vardı. "Şu anda burada 5 bin kişi çalışıyor. "Millet aç" diyor, 5 bin kişi burada çalışıyor. Bu mesele ekonomide kafanız nasıl çalışıyor, ona bakıyor" şeklinde konuşan Erdoğan, "Biz bu noktada ekonominin kitabını evelallah yazdık, yazmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın 'Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması' programında yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:

- Bay Kemal, öğretmenleri, subayları, polisleri tehdit ediyor. Hangi memur sınıfında kardeşlerimiz varsa sıradan hepsini tehdit ediyor. Bilmiyor ki Allah'ın izniyle benim memur kardeşlerim, kamu görevlilerim bunlara pabucu bırakmayacak.

- (1915 Çanakkale Köprüsü) Karadan karaya 4 bin 200 metre uzunluğundaki devasa köprünün, inşallah 18 Mart'a ulaşmadan açılışını yapacağız. İnşallah 12 yıl sonra bu köprü devlete, millete kalacak.

- Burası 2 milyar 400 milyon euro'ya çıkmış bir köprü. Biz bunu yap- işlet- devret modeliyle yaptık. Ama bunların kafası bunu basmaz. "Nasıl yaptınız bunu?" diyor, işte böyle yaptık. Birçok yatırımlarımızı böyle gerçekleştirdik. Hâlâ gerçekleştiriyoruz. Şu anda burada 5 bin kişi çalışıyor. "Millet aç" diyor, 5 bin kişi burada çalışıyor. Bu mesele ekonomide kafanız nasıl çalışıyor, ona bakıyor. Biz bu noktada ekonominin kitabını evelallah yazdık, yazmaya devam ediyoruz.

- Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Savunma sanayimizi, bizi kendilerine bağımlı bırakmak isteyen küresel çetelere rağmen devler ligine taşıdık. Milletimizle sırt sırta verdiğimiz mücadele sayesinde 28 Şubat döneminin enkazını ortadan kaldırmanın yanı sıra ülkemize çağ atlattık. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için koştururken karşımızdakiler enerjilerini Türkiye'yi paçasından tutup aşağı çekmeye harcıyorlar.

- Yabancı ülke büyükelçiliklerini ağlama duvarına çevirenlerin bırakın Türk demokrasisini kendi partilerine bile faydası dokunmaz.

- Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz.