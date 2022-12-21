Son dakika... Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'İmamoğlu' yanıtı: 'Oğluna sahip çık...'

21 Aralık 2022 Çarşamba, 12:15

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan buradaki konuşmasında, önceki gün "İmamoğlu ile baba-oğul gibiyiz" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

"BAY KEMAL, OĞLUNA SAHİP ÇIK"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"CHP'nin başındaki zat, dün çıkmış 'biz baba - oğul gibiyiz' diyor. Bunları duyunca doğrusu biz de içimizden 'Bay Kemal, oğluna sahip çık. O kendisine başka ebeveynler arama peşinde' demeden duramadık. Altılı masanın da, yanında yöresinde kendine yol açmak için dolananların da hangi oyunu çevirdikleri bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakacağız."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirmiş, toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılmıştı. Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi içindeyiz" demişti.

CHP lideri şöyle konuşmuştu:

"Belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu bugün buradadır. Sizin bilmediğiniz ama bizi yakından tanıyanların, dostlarımızın, yol arkadaşlarımızın iyi bildiği bir şeyi bu kürsüden sizlere ifade edeceğim. Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul ilişkisi içindeyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır, ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur. Şimdi saraycılara sesleniyorum. Çekin arabanızı, bu kantar sizi çekmez."

"ASGARİ ÜCRETİ YARIN AÇIKLAYACAĞIZ"

Öte yandan Erdoğan, milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammını da, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le görüşmek suretiyle yarın (22 Aralık Perşembe) açıklayacağını duyurdu.

Erdoğan, "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da Bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" dedi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay 9 bin TL'nin altına imza atmayacaklarını duyurmuş, işveren temsilcilerinin ise bu teklife soğuk baktığı belirtilmişti.

Konuşmasında 20 yılın zirvesindeki hayat pahalılığına da değinen Erdoğan, önümüzdeki aylarda enflasyonun tepetaklak aşağı ineceğini iddia etti.

"TÜRKİYE DÜNYA KUPASI HAYALİNİ DE GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEK"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

* Sözlerime Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'i tebrik ederek başlamak istiyorum. Nice olmaz denilenleri başaran Türkiye'nin, Dünya Kupası hayalini de gerçeğe dönüştürebileceğine yürekten inanıyorum.

MECLİS'TEKİ BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

* Birkaç tatsız görüntü dışında demokratik ortamda müzakerelerin sonuçlanmasını sağlayan milletvekillerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu bütçeyi de milletin bütçesi olarak hazırladık ve inşallah öyle de uygulayacağız. Muhalefet partileri, bu bütçe görüşmeleri sırasında da kifayetsizliklerini göstermeye devam etmiştir. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin takdirini yaparak daha fazlasına talip bir irade göremiyoruz.

* Ülkemizin önündeki fırsatları ve tehditleri değerlendiren bir analiz göremiyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına dair bir vizyon da göremiyoruz. Bunların yerine cevabı defalarca verilmiş yalanları tekrarlayan bir zihniyetin hesaplarına ve hezeyanlarına hep beraber tekrar şahit olduk. Sadece bu tablo bile kimlerin milletin ve ülkenin dertleriyle dertlendiğini, kimlerin başka gündemlerin peşinde sürüklendiğinin ispatıdır. Önümüzdeki dönemde daha fazla vatandaşımızı sosyal destek şemsiyesine alacağız.

* Önümüzdeki dönemde hukuk sistemine olan güvenini daha da güçlendirerek devlet ve toplum hayatının üzerine bina edildiği adaleti de daha da yücelteceğiz. Ülkemizi terör örgütlerinden ve suç çetelerinden arındırdık. Önümüzdeki dönemde ülkemizin güvenlik alt yapısını bölgesel ve küresel tehditlere karşı daha etkin şekilde korunmamızı sağlayacak donanıma kavuşturmayı sürdüreceğiz.

"DOĞALGAZDA AVRUPA FELAKETİ YAŞIYOR"

* Avrupa şu anda doğalgazda felaketleri yaşıyor. Doğalgazı 685 yerleşim yerimize yaygınlaştırdık. Önümüzdeki dönemde Karadeniz gazını, Akkuyu Santrali'nin ilk ünitesini vatandaşlarımızın hizmetine sunacak, yeni keşiflerle enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırana kadar çalışacağız.

* Daha makro ekonomideki, turizmdeki ihracattaki, sosyal güvenlikteki, esnaf ve zanaatkarlarımızı desteklemedeki, dış politikadaki, velhasıl sayısız alanlardaki başarılarımızı saymıyorum. Değerli kardeşlerim, bugüne kadar 2023 hedeflerimizle cumhuriyetimizin ilk 100 yılında yapılanları 3'e, 5'e, 10'a katladık. Çok daha büyük başarıları milletimizin emrine sunmakta kararlıyız. Yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasın demokrasi ve kalkınma altyapımızı tüm unsurlarıyla tamamlayarak Türkiye'yi küresel düzeyde güç ve iddia sahibi bir ülke haline getirmek olduğuna yürekten inanıyoruz.

"MİLLİ İRADE" ÇIKIŞI

* Varsın birileri kendi içlerindeki kavgayı, hırsı, rekabeti sürekli bize saldırarak örtmeye, saklamaya çalışsın. Milletimiz o engin ferasetiyle herkesi hakkın ve hakkaniyetin terazisine çıkartmayı gayet iyi biliyor. Bu ülkeyi tek parti faşizmine, darbecilerin nobranlığına, emperyalistlerin senaryolarına bırakmayan milletimize güvenimiz tamdır. Biz bugüne kadar Allah'tan başkasına boyun eğmedik. Milli iradenin üzerinde güç tanımadık. İnsan için ancak çalıştığı kadarı vardır, bundan başka rehber edinmedik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturundan şaşmadık. Mazlumların ve mağdurların duasından daha etkili bir destek aramadık.

* Gençler, özgürlük ve hak mücadelesinden öte bir gaye taşımadık. İnşallah 2023'te milletimizin desteğini bir kez daha alarak 20 yılda attığımız temellerin üzerinde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını önemli ölçüde tamamlayacağız. Buna var mıyız? Öyleyse durmak yok, yola devam. Milli iradenin Meclis'teki temsilcileri olarak sizler de bu büyük zafere yapacağınız katkıyla isimlerinizi tarihe yazdıracaksınız. Gerisi laf-ı güzahtır.

* Değerli kardeşlerim, bütçe çalışmaları sebebiyle yaklaşık bir aydır meclis grubu toplantımızı gerçekleştiremediğimiz için değerlendirmemiz gereken epeyce bir gündem konusunun biriktiğini biliyoruz. (Recep Tayyip Erdoğan sloganları üzerine) Maşallah ya, bayağı özlemişsiniz.

"BÜYÜME HEDEFLERİMİZE ULAŞTIK"

* Her ne kadar çeşitli platformlarda kanaatlerimizi kamuoyunda paylaşsak da burada bazı hususları hatırlatmak istiyorum. Küresel krizlerin ülkemize olan yansımaları sebebiyle ortaya çıkan sıkıntıların yavaş yavaş hafiflediğini görüyoruz. Biz ısrarla Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla ile büyüme hedeflerimize ulaştık, ulaşıyoruz. Bu kararımızın ne kadar doğru olduğu her geçen gün daha da iyi anlaşılıyor. Ekonomik programdaki tercihlerimiz nedeniyle bizi kıyasıya eleştirenler bile artık söylemlerini yumuşatmaya, hatta kimileri hakkımızı teslim etmeye başladılar.

"ENFLASYON TEPE TAKLAK AŞAĞI İNECEK"

* Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığın maliyet artışı dışındaki fırsatçılığa dayalı sebeplerini ortadan kaldırmak için yoğun çaba harcadık. İşçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışların fırsatçıların açgözlülüğü sebebiyle kısa sürede eriyip gitmesine rıza gösteremeyiz. Enflasyonu hızla belirlediğimiz seviyelere düşürme dışında bir engel kalmadı. Önümüzdeki aylarda enflasyonun tepetaklak aşağıya ineceğine beraberce şahit olacağız.

KILIÇDAROĞLU'NA 'İMAMOĞLU' YANITI

* Daha bismillah demeden altı kafadan altı ayrı sesin çıktığı, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği, kavganın gürültünün ayyuka yükseldiği bir garip masaya bu millet geleceğini teslim etmez. Geçtiğimiz hafta hakimlere hakaret iddiasıyla, yani siyasi duruşuyla değil, bireysel eylemi sebebiyle ceza alan bir şahıs, bu konuda sergilenen tavırlar... Yasak kararını akıl almaz bir sevinçle kucaklaşarak, bayram havasıyla kutlayanları mı ararsınız? Bu konuda yapılan mitingi sosyal medyadan duyduğu genel başkanlar mı ararsınız? Siyasi mühendislik yapanlar mı ararsınız? Bireysel bir suçu ülkemizdeki siyasi yönlendirmek için kullanan yabancılar mı ararsınız?

* CHP'nin başındaki zat, dün çıkmış "biz baba - oğul gibiyiz" diyor. Bunları duyunca doğrusu biz de içimizden "Bay Kemal, oğluna sahip çık. O kendisine başka ebeveynler arama peşinde" demeden duramadık. Altılı masanın da, yanında yöresinde kendine yol açmak için dolananların da hangi oyunu çevirdikleri bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakacağız.

ASGARİ ÜCRET İÇİN TARİH VERDİ

* Cumartesi Erzurum'dayız. Dadaşlar diyarındayız. İnşallah cumartesi günü Erzurum'da on binlerle kucaklaşacağız. İşte Mardin'i gördünüz. 85 bin kişi bizlerle hemhal oldu.

* Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da Bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız.

* Yatırımcının başımızın üstünde yeri var, istihdamı artıran her gayretin başımızın üstünde yeri var, bunları krediyle, teşvikle desteklemek boynumuzun borcu. Ama bankadan aldığı ucuz maliyetli krediyi amacı dışında kullananların yanına kâr da bırakmayız.

* İktidara geldiklerinde yaptığımız köprüleri, şehir hastaneleri yıkacaklarını söylüyorlar. Yakında Karadeniz'de çıkardığımız gazı havaya çalacakları, sınırlarımız boyunca kurduğumuz güvenlik koridorlarını yaracakları gibi performansları bekleyebiliriz. Neyse ki bu ara birbirleriyle uğraşmaktan projelerimize sataşamıyorlar.

KIZILELMA MESAJI

* Birileri Kızılelma'ya sahip çıkmaya başladı. AK Parti iktidarları döneminde İHA'nın, SİHA'nın, Kızılelma'nın önü kesilmişti diyorlar. Bizden öncekiler hep ön kesti.