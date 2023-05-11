Son dakika... Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'kaset' göndermesi

Yayınlanma: 11.05.2023 - 17:59

Güncelleme: 11.05.2023 - 19:05

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sincan'daki mitingde yurttaşlara seslendi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi ile ilgili konuşan Erdoğan, topu Kılıçdaroğlu'na attı.

"Kasetle geldi şimdi de Cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktı" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bay bay Kemal kasetle geldi, şimdi de adaylardan birini saf dışı bıraktı. Nasıl bıraktı? O da yarın, bilemedin cumartesi günü ortaya çıkar. Asıl dersi sandıkta vereceksiniz. Bay bay Kemal ve avanesini pazar günü sandıklara gömüyor muyuz? Terör örgütü ile beraber yürüyen bay bay Kemal'e pazar günü dersini vermek gerekiyor.

Bizim dönemimizde de bu zihniyetin oyunlarıyla karşılaştık. Dört yıl içinde ne yaptı? Ankara'da biz geldiğimizde, büyükçe bir havalimanı yoktu, biz yaptık, yolu Melih Bey yaptı, bu yol ve havalimanı bizim eserimiz.

"AKP LGBT'Yİ SEMTİNE SOKMAZ"

FETÖ, PKK yetmedi yanlarına LGBT'yi de aldılar. AK Parti LGBT'yi semtine sokmaz, MHP, Cumhur İttifakı semtine sokmaz çünkü bir ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Güçlü aile güçlü milleti oluşturur, biz yola böyle çıktık, böyle devam ediyoruz. Seçimlerden sonra yapacağımız değişikliklerle güçlü aileyi milletimizin gelişimindeki en güçlü taban olarak yapabilirsek anayasal düzeyde yapacağız.

Kendilerinden olanlara bile acımıyorlar, dün kasetle koltuktan indirilenler, şimdi de yine kaset kumpasıyla, ne yaptılarsa bir adayı çekilmeye mecbur bıraktılar. Bay bay Kemal sen kasetle geldin bunu biliyoruz ama benim milletim seni bu sefer seni kasetle inşallah bir yerlere getirmeyecek sana bay bay diyecek.

Bay bay Kemal bu teröristlerle el ele kol kola yürüyor. CHP içindeki Mustafa Kemal'e inananlar, bunun hesabını soracaklar. İşte karşımızdaki tablo bu, milletimizin bu zata ülkesini teslim etmeyeceğine yürekten inanıyorum."

AYNI GÜN "FETÖ USULÜ" AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Erdoğan, bugün yaptığı bir diğer açıklamasında ise "Bu seçimlerde her türlü sertliği kabul ederiz. Kimi FETÖ usulü kaset ile çirkinleşiyor, kimi kürsüde diliyle çirkinleşiyor, kimi sokakta insanımıza sataşarak çirkinleşiyor. Siz ülkemizdeki siyasi iklime bakın ve kimin çirkinleştiğine karar verin" ifadelerini kullanmıştı.