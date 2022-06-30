Son Dakika: Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nin ardından açıklama: 'İttifakımızın Ukrayna’ya desteği tamdır'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi'nin bitiminde basın toplantısı düzenliyor. Erdoğan, "İttifakımızın Ukrayna’ya desteği tamdır. Fakat bunu, barış vizyonuyla ortaya koymalı, insani dramın bir an önce durdurulması için çaba göstermeliyiz" dedi.
NATO Liderler Zirvesi'nin kapanış oturumuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısında konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- "NATO Madrid Zirvesi'nin biraz önce sona eren oturumlar birlikte tamamladık.
- NATO tarihinin en önemli zirvelerinden birini tamamlamış durumdayız.
- Öncelikle Kral 6. Felipe ve Başbakan Sanchez'e başarılı organizasyon için şükranlarımı sunuyorum. Genel Sekreter Stoltenberg'e ayrıca teşekkür ediyorum.
- İnsanlık dramın ve gözyaşının dinmesi için çaba göstermeliyiz. Diplomatik girişimlerimizi yoğunlaştırmalıyız.
- Zirvenin dün gerçekleştirdiğimiz ilk oturumunda Sayın Zelenski bizlere hitap etti. Sürecin başından bu yana kendisi ile yakın diyalogumu sürdürüyorum. Aynı zamanda Sayın Putin ile de temas halindeyiz. Tüm çabalarımız barış içindir. Çatışma arttıkça ne yazık ki can kaybı da artmaktadır.
- Türkiye olarak adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz.
- İstanbul süreci ile yeşeren umutları devam ettirmemiz gerekiyor. Elinin taşının altına koyabilen bir müttefik olarak rolümüzün takdirle karşılandığını gördük.
- Önceliğimiz bu krizin insani etkilerinin en aza indirilmesi. Ukrayna tahılının Karadeniz limanlarından ihracına yönelik BM planına yönelik katkılarımızı paylaştım.
- Zirvede uluslarası kamuoyunun en dikkat çeken konularından biri stratejik konsepti. Bu yeni belge NATO'nun temelini oluşturan birlik temellerini yeniden inşa etmiştir. Bu sene ittifaka katılımının 70. yılını kutlayan ve NATO içerisindeki etkin rol ile Türkiye şüphesiz gelecek vizyonunda da söz sahibi müttefikler arasında yer alacaktır.
- Bu kararlılık kağıt üzerinde kalmamalıdır. Terör örgütleri arasında hiçbir ayrıma gitmeden mücadelenin tam bir dayanışma içerisinde sürdürülmesi zaruridir. İkili temaslarımda da bu konunu8n Türkiye için ne kadar hassas olduğunu vurguladım. Masumların canları ve kanları üzerinden ikbal devşirmeye çalışan çeteler hepimizin düşmanıdır. Bugün bize karşı kullanılan silahların yarın başka ülkelere karşı kullanılmayacağının hiçbir garantisi yoktur.
- Son günlerde PKK ve uzantılarının en küçük bir müdahale karşısında sergilediği pervasızlıklar bunun en açık örneğidir.
- Müttefiklerimizden sözde değil eylemlerinde de hakiki bir dayanışma beklediğimizi vurguladım.
- Türkiye'nin mücadelesinin vurgulayan bir videoyu müttefiklerimizle izleme fırsatı buldum. Gelinen noktada hepimiz şu gerçeği görüyoruz: Şayet NATO'nun güvenilirliğini korumak istiyorsak, terörle mücadelede daha net tutarlı ve samimi adımlar atmamız şart.
- Yaklaşık 40 yıldır bölücü terörle mücadele veren bir ülke olarak oyalamalara tahammülümüz kalmamıştır.
- İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda yaşananlar da Türkiye'nin hassasiyetlerini ortaya koymuştur.
- Salı günü imzalanan mutabakat muhtırasının, Türkiye'nin hassasiyetlerinin anlaşıldığı olarak görüyoruz. Ancak bu başlangıçtır. Bu muhtıradaki konuların uygulanmasını takip edecek adımımızı buna göre atacağız.
- Müttefiklerimizden sözde değil hakiki bir barış beklediğimiz mesajını vurguladım. PKK, PYD, YPG, FETÖ ve DAEŞ'in kanlı yüzünü tüm muhataplarımıza anlattık.
- Terörle mücadele yönünde atılacak her adım bu ülkenin huzur, barış ve güvenliğine katkı yapacaktır.
- Müttefiklerimizden samimi dayanışmayı görmek istiyoruz. Madrid zirvesinin yeni bir dönemin kapılarını aralamasını temenni ediyorum."
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