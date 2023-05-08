Son Dakika: Erdoğan'dan 'provokasyon' açıklaması

Yayınlanma: 08.05.2023 - 16:43

Güncelleme: 08.05.2023 - 16:54

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Edirne Selimiye Meydanı'ndan düzenlenen mitingde konuştu.

Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na yönelik saldırıya değinen Erdoğan, "Kendi provokasyonları ile olay çıkarıp ondan sonra da utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları şu şekilde:

"Biz Edirne'yi çok seviyoruz. Kıymetli hanımefendiler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

İstanbul fethini adım adım hazırlayan Edirne ile Türkiye Yüzyılı’nda yeni fetih rüyaları görmeye hazırlanıyoruz

Tarih boyunca şanlı akıncılarla bileği bükülmez pehlivanlar yetiştiren Edirne yanımızda olduğu müddetçe biz yedi düvele meydan okuruz. Edirne'den aldığımız ilhamla kalkınma hamlelerinde bulunduk. Dünyaya medeniyet dersi veren Edirne ile ruhumuzu besledik.

Görüyorsunuz, CHP miting yapıyor meydanı dolduran bölücü örgüt sempatizanları ne diyor dişe diş kana kan diye slogan atıyor. Her gün yeni bir elebaşı çıkıp Bay Bay Kemal'e destek açıklaması yapıyor. Edirne'de yatan ve elinde 51 kardeşimizin kanı olan Selo destek açıklaması yapıyor. Yurt dışına kaçan FETÖ'cüler CHP'nin reklam ajansı gibi çalışıyor. Avrupa'sından Amerika'sına her yerden koalisyon masasına destek yağıyor. Bunlara bir itiraz geldiğini duydunuz mu? FETÖ'cülere dönüp siz ülkenize ihanet ettiniz kesin sesinizi diyeni, yabancı basına dönüp bu bizim seçimimizden size ne diyeni gördünüz mü?

Kimine bakanlık sözü vermişler, kimine cezaevilerini boşaltma sözü vermişler. Neymiş İmralı’nın kapısını kıracaklarmış, Öcalan’ı dışarı çıkaracaklarmış, Selo'yu dışarı çıkaracaklarmış.

Erdoğan Cumhurbaşkanlığı’na devam ettiği sürece hakkı, hukuku, adaleti biz size teslim etmeyiz. Kimine ekonomimizi tefecilere teslim etme sözü vermişler. 300 milyar lirayı Londra'daki tefecilerden alacak ya, sen avucunu yalarsın avucunu. Senin gibilerine bu tefeciler para vermez. Kimilerine de savunma sanayi projelerini bitirme sözü vermişler. Atatürk Havalimanı'nı ABD'lilere verme sözü vermişler. Bize ve Cumhur İttifakı’na kimlerin saldırdığına baktığımızda tablo tüm açıklığı ile ortaya çıkıyor.

Gittiğimiz her şehirde milletimiz bizi geçtiğimiz sokaklardan miting meydanlarına milletimiz her yerde bağrına basıyor. Ağzından yalandan başka bir şey çıkmayan söz verip ertesi gün tam tersini yapana ülke emanet edilir mi? Vaat diye anlattıklarının yarısı yapılmış yarısı da saçma sapan işler olana ülke emanet edilir mi?

LGBT+'LARI HEDEF ALDI

CHP LGBT'ci, İYİ parti LGBT'ci HDP LGBT'ci, yanındakiler LGBT'ci. AK Parti'ye LGBT girebilir mi, MHP'ye LGBT girebilir mi? Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarına LGBT sızabilir mi? Çünkü bizde aile kurumu kutsal. Aile kurumumuza bu tür lekeyi sürdürmeyiz. Bay Kemal 15 Temmuz'da tankların arasından kaçırılarak Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine gitti. Haberim olsa beklerdim, diyor. Sen oradaki kalabalığı görmedin mi? Hayatı yalan. Kahveni yudumlayarak gelişmeleri izle, acaba ne zaman öldürecekler diye... Uçaklar önümüzden geçiyor, pik yapıyor. Rabbim isterse sular büklüm büklüm burulur.

Benim milletim bunlara değil ülkeyi günahını bile vermez. 14 Mayıs'ta Edirne'nin gerekli cevabı vereceğine inanıyorum. Ne diyor Edirne türküsünde, ayılana gazoz bayılana limon. 14 Mayıs sabahı bunların limona çok ihtiyacı olacak. Hani bunların sokağa attıkları limon var ya onları bunlar için hazırlayalım.

"KENDİ PROVOKASYONLARI İLE OLAY ÇIKARIYORLAR"

"Şimdiden çamura yatmaya başladılar. Her partinin temsilcisinin yer aldığı heyetlerin gözetiminde yürütülen çalışmaların üzerine sanki bunu bilmiyormuş gibi gölge düşürmeye kalkıyorlar. Teknolojik imkânların böylesine geliştiği bir dönemde artık bu numaralar bayatladı.

Kendi provokasyonları ile olay çıkarıp ondan sonra da utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar.

İşte dün İstanbul'u gördünüz, 1 milyon 700 bin insan Atatürk Havalimanı'ndaydı. Milleti tahrik ederek buna güçleri yetmeyince tahkir ederek yaşayacakları hezimete kılıf arıyorlar. Resmi rakamı aldırdım, şu anda Edirne'de 25 bin kişi var. Dik duruyoruz. Haftaya pazar günü sandıkları patlatmaya var mıyız?

“AYNI SENARYONU BİR ÖNCEKİ SEÇİMLERDE DE SAHNELEDİLER”

Aynı senaryonu bir önceki seçimlerde de sahnelediler. Bu sefer başaramayacaklar, bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler. Kardeşliğimize leke süremeyecekler. Sizlerden ricam 14 Mayıs’ta sandıklara iyi sahip çıkmanızdır. 14 Mayıs'a kadar kafası karışık en az bir komşunuzu, dostunuzu bulup kendisini Türkiye Yüzyılı safına katmanızı istiyorum."