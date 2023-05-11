24 Haziran seçim sonuçları! 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kim ne kadar oy aldı? 2018'de Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş kaç oy aldı?

Yayınlanma: 11.05.2023 - 12:22

Güncelleme: 11.05.2023 - 13:53

2018 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için 24 Haziran 2018 tarihinde yapıldı. 20 Nisan 2018'de erken seçim önerisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 2018 seçimleri ile birlikte başbakanlık makamı kalktı ve başkanlık sisteminin ilk hükümeti göreve başladı.

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'na bir kez daha aday oldu. Selahattin Demirtaş ikinci defa aday olur iken Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek de seçimde cumhurbaşkanı adayı olduklarını duyurdular.

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

YSK'nin 952 sayılı kararına göre, yurtiçinde cumhurbaşkanı seçiminde 56 milyon 322 bin 632 kayıtlı seçmenin 49 milyon 671 bin 344'ü oy kullandı. Oyların, 48 milyon 562 bin 84'ü geçerli, 1 milyon 109 bin 260'ı geçersiz sayıldı. Seçimler, yüzde 88,19 katılım ile gerçekleşti.

2018'DE TAYYİP ERDOĞAN KAÇ OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, 2018'de yurtiçinde 25 milyon 436 bin 238, yurtdışında 807 bin 974, gümrük kapılarında 86 bin 611 olmak üzere toplam oyların 26 milyon 330 bin 823'ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi. Böylece Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran 2018 seçimlerinde yüzde 52,59 oy aldı.

2018'DE MUHARREM İNCE KAÇ OY ALDI?

Muharrem İnce, 2018'de yurtiçinde 14 milyon 951 bin 788, yurtdışında 328 bin 934, gümrüklerde 59 bin 599 oy alarak toplam 15 milyon 340 bin 321 oya ulaştı. Böylece Muharrem İnce, 24 Haziran 2018 seçimlerinde yüzde 30,64 oy aldı.

2018'DE MERAL AKŞENER KAÇ OY ALDI?

Meral Akşener, 2018'de yurtiçinde 3 milyon 603 bin 858, yurtdışında 36 bin 896, gümrüklerde 8 bin 276 olmak üzere toplam 3 milyon 649 bin 30 oy aldı. Böylece Meral Akşener 24 Haziran 2018'de yüzde 7,29 oy aldı.

2018'DE SELAHATTİN DEMİRTAŞ KAÇ OY ALDI?

Selahattin Demirtaş 2018'de yurtiçinde 4 milyon 39 bin 390, yurtdışında 157 bin 111, gümrüklerde 9 bin 293 olmak üzere toplam 4 milyon 205 bin 794 Böylece 24 Haziran 2018'de yüzde 8,40 oy aldı.

2018'DE DOĞU PERİNÇEK NE KADAR OY ALDI?

Doğu Perinçek yurtiçinde 95 bin 928, yurtdışında 2 bin 573, gümrüklerde 454 olmak üzere 98 bin 955 (yüzde 0,20) oy aldı.