Eski ABD Savunma Bakanı: Erdoğan Stockholm sendromu Putin'i memnun ediyor, NATO'yu tehdit ediyor

Yayınlanma: 11.05.2023 - 11:02

Güncelleme: 11.05.2023 - 11:02

Eski ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Fox News'te "Türkiye'nin Erdoğan Stockholm sendromu Putin'i memnun ediyor, NATO'yu tehdit ediyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Mark Esper, "bazen Erdoğan'ın NATO'ya, Putin'den daha büyük bir meydan okuma olduğunu" düşündüğünü söyledi.

Esper, Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleşmesi beklenen seçimlere dikkat çekerek, "Bu seçimin bu kadim toprakların ve olağanüstü ülkenin insanları için önemi yadsınamaz. NATO'nun geleceği ve Avrupa'nın güvenliği açısından da önemi yadsınamaz" dedi.

"BİRLEŞİK BİR MUHALEFETLE KARŞI KARŞIYA"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahseden Esper, "Erdoğan, yirmi yıldır giderek otoriterleşen bir eğilimle ülkeyi yönetiyor. Şimdi ise muhtemelen şimdiye kadarki en büyük seçim mücadelesini veren birleşik bir muhalefetle karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Esper, Erdoğan'ın "uluslararası sahnede çeşitli roller üstlendiğini" belirterek, "Pentagon'da görev yaptığım süre boyunca bazen onun NATO için Vladimir Putin'den daha büyük bir meydan okuma olduğunu düşündüm. Bunu söylemek kolay değil. Ne de olsa Türkiye 1952'de katıldığı ittifakın en eski, en yetenekli ve en stratejik üyelerinden biri" diye konuştu.

"ABD'Yİ BİRBİRİ ARDINA SORUNLARLA MEŞGUL EDİYORDU"

Esper, "birkaç yıl öncesine kadar Erdoğan'ın, ABD'yi birbiri ardına sorunlarla meşgul ettiğine" dikkat çekerek, "Müttefikimiz Yunanistan'ı tehdit etmekten Akdeniz'de Fransız savaş gemilerine saldırgan bir şekilde meydan okumaya, Brüksel'de NATO savaş planlarının onaylanmasını engellemeye ve Moskova'dan -ABD uçaklarını yenmek üzere tasarlanmış- gelişmiş hava savunma sistemleri satın almaya kadar" dedi.

Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini veto etmesine değinen Esper, "Aradan birkaç yıl geçti ve riskler arttıkça sürtüşme de büyüdü. Ankara şu anda İsveç'in NATO'ya katılmasının önündeki başlıca engel ve bunu İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en yıkıcı çatışmanın ortasında yapıyor. Bu açıkça Moskova'yı memnun eden siyasi bir hamle" ifadeleini kullandı.

"ABD VE MÜTTEFİKLERİ, DERHAL ONAYLAMASINI TALEP ETMELİ"

İsveç'in, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını gidermek için çeşitli adımla attığını savunan Esper, "Ancak zaman geçtikçe ve seçimler yaklaştıkça Erdoğan yeni talepler ekleyerek Stockholm için çıtayı yükseltmeye devam etti" diye konuştu.

Esper, "Türkiye'de seçimlere sayılı günler kaldı. Bu arada Ukrayna'da savaş sürerken cephedeki müttefikler ve İsveç gibi NATO üyesi olmayan Avrupa ülkeleri Putin'in menüsünde sıranın kendilerine gelip gelmeyeceğinden endişe ediyor. Bu noktada 14 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar yapılacak pek bir şey yok. Ancak bundan sonra ABD ve müttefikleri Ankara'dan İsveç'in ittifaka kabulünü derhal onaylamasını talep etmelidir" dedi.

"GEREĞİNDEN FAZLA ZAMAN VERİLDİ"

"Erdoğan'a doğru olanı yapması için gereğinden fazla zaman verildiğini" dile getiren Esper, "Eğer geri adım atmazsa, o zaman baskıyı dramatik bir şekilde arttırmanın ve Stockholm'e yeşil ışık yakmak için gerekli adımları atmanın zamanı gelmiş demektir. Aksi takdirde, Moskova'ya Ukrayna'daki operasyonlarını ve Putin'in bölgedeki daha geniş emellerini cesaretlendirebilecek bir ayrılık mesajı gönderme riskiyle karşı karşıya kalırız" diye konuştu.

Esper, "Öte yandan İsveç'in NATO'ya kabul edilmesi sadece bu ülkenin güvenliğini arttırmakla kalmayacak, aynı zamanda (ironik bir şekilde) Türkiye de dahil olmak üzere diğer tüm NATO müttefiklerinin güvenliğini de arttıracaktır" diye ekledi.