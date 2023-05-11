Son Dakika: Kılıçdaroğlu ve Babacan Sivas'ta...

Yayınlanma: 11.05.2023 - 13:17

Güncelleme: 11.05.2023 - 14:02

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan Sivas'ta düzenlenen mitingde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sivas değişime hazır mı, Bay Kemal hazır! Sivaslı kardeşlerime soracaklarım var. Bir dönem Sivas 14 milletvekili çıkarırdı, şimdi 5 milletvekili çıkarıyor neden?

Sivas Demir Çelik Fabrikası'nı kamulaştıracağım binlerce işçi çalışacak, 22 yıldır yapmıyorlar, yapamıyorlar. Bay Kemal, 6 ay içinde o fabrikayı kamulaştıracak ve Sivaslılara teslim edecek. Göreceksiniz.

Ayrımcılık benim kitabımda yoktur. Görüşü, inancı ne olursa olsun benim başımın üstünde yeri vardır. İnsana saygı duyarım ve onun dertleriyle dertlenmesini bilen biriyim.

Bütün teşvik Sivas'ın tamamını kapsayacak sadece bir bölgeyi değil.

Yurt dışında değil burada üretecek, burada kazanacak insanımız. Her şeyi biz üreteceğiz. Türkiye dünyayla yarışacak. Dünyanın işsizlik, göçmen, çöp deposu olmayacak burası. Dünya ile rekabet eden bir Türkiye olacak."

Ayrıca, bu taşeron işçi belası bitmiş değil. Taşeron işçilerin tamamına kadro vereceğiz onlarda evlerine huzur içinde iş güvenceleri olarak her zaman gidecekler.

Köy okullarını açacağız. Aile destekleri sigortasını getireceğiz. Hiçbir kadını ele güne karşı muhtaç etmeyeceğim.

En genç 2 yıl içinde hepsini kendi ülkelerine yollayacağız. Türkiye bir göçmen deposu olmayacak, Avrupalıların keyfi olsun diye burada tutuyoruz. Bay Kemal buna izin vermez.

Sinan Ateş’in katillerini unutmadım, kulaklarından yakalayacağım, yargıya teslim edeceğim. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu geldi, ziyaret etti. Babamın hakkını, hukukunu savun dedi. O olayı da bütün ayrıntılarıyla ortaya koyacağım ve bu millete bilgi vereceğim.

Biz milliyetçiyiz, bizim milliyetçiliğimiz onlarınkine benzemez. Onlarınki mevsimlik milliyetçilik. Bu ülkenin hakkını ve hukukunu sonuna kadar koruruz. Birilerine boyun eğmeyiz, birilerinin önünde diz çökmeyiz. Düne kadar küfrettikleri adamın kapısını gidip de onun önünde para dilenmeyiz.

'Patates soğan güle güle Erdoğan' sloganlarına yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Sandığa tek başınıza gitmeyin. Bayram havasıyla yanınıza bir de arkadaşınızı alacaksınız. Oylarla tutanaktakileri kıyaslayacaksınız. Otoriter bir yönetimi sandık yoluyla demokrasiyle değiştireceksiniz" diye konuştu.

Babacan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugünkü iktidar Nuri Demirağ'ın ismini sık sık anıyor. Oysa ki onlar emeğiyle alın teriyle çalışarak kazanmak isteyen kim varsa zora sokuyor, devam ediyor. Esnafı, girişimciyi bir krizden bir krize savurdular, savuruyorlar. O yüzden bugünkü iktidar Nuri Demirağ'ı kendi propagandasına alet etmesin. Bizim duruşumuz net. İnanın arkadaşlar endişeye mahal yok. 3 gün kaldı. 2 gün sonra hep beraber bir demokrasi bayramı kutlayacağız.

Erdoğan'ın rotası öfke, nefret, kavga, çatışma. Ama biz ülkemizi demokrasi bayramına götürüyoruz. 14 Mayıs'ta tıpkı geçmişte olduğu gibi sandıkta iktidarı değiştireceğiz. Tereyağından kıl çeker gibi kolay olacak, hiç büyütmeyin. Müsait bir yerde indireceğiz onları, tere yağından kıl çeker gibi çabuk, kolay ve hızlı olacak.

Sözünden dönen, etrafındaki çıkarcılara yakasını kaptırmış Erdoğan maalesef artık daha önce AK Parti'ye oy vermiş insanlarımızın elinin gitmediği ou pusulasında tercih haline geldi. Gayet iyi biliyoruz. Sizin 2002'de iktidara taşıdığınız 'bu yüzük' diyen Erdoğan sözünden döndü. O günkü Erdoğan artık yok.