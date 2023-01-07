Son Dakika... Erdoğan'dan 'seçim' mesajı: 'Önümüzde 5 ayımız var'

Yayınlanma: 07.01.2023 - 14:04

Güncelleme: 07.01.2023 - 14:04

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez'de toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sel bölgesinde 1,3 milyar liralık yatırım daha büyük felaketlerin önüne geçti. 9 taşkın koruma tesisi, 4 gölet, 3 mendirekten oluşan 16 kalem yatırımı 4,3 milyar lira bedelle hayata geçiriyoruz. Yangında zarar gören konutların yerine yapılan evleri hak sahiplerine teslim ediyoruz. Atık su arıtma tesislerini de hükümet olarak biz yapıyoruz. Önümüzde 5 ayımız var, 5 ay boyunca durmak yok. Ülkemizi her alanda yeni yatırım ve projelerle Türkiye yüzyılına hazırlıyoruz.

6'LI MASAYI HEDEF ALDI

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini tamamladık. Bölgede ve dünyada söz, iddia, güç sahibi bir Türkiye var. Salgından savaşa, krizlerin kol gezdiği dünyanın sıkıntı yaşadığı dönemde dahi ülkemizi hedeflerin menzilinde tutmayı başardık. Bu mücadele ve kazanımları içerideki tek parti artığı kifayetsizlere rağmen yürüttük. Karşımızda ilkel ve sapkın bir zihniyeti bulduk. Hangi projeyle çıktıysak ne dediler, yaptırmayız. Ülkemizi hangi hedefe yönelttiysek yaptırmayız dediler. Niye diye sorduğumuzda arsızca 'Bizim işimiz bu' diye cevap verdiler. Bunlar karşımıza 'yapamazsınız' diye her dikildiklerinde yaparsak biz yaparız diye azimle, kararlılıkla, gayretle yolumuza devam ettik. Türkiye kendine biçtiği tek misyonu yaptırmamak ettirmemek olan bir muhalefete rağmen bugünlere geldi.

Ülkemiz yeni seçimin arifesinde. Karşımıza 'yaptırmayız' ittifakıyla çıktılar. Kendi aralarında da aynı taktiği izleyeceklerini söylüyorlar. Türkiye'ye tek vaatleri aynı düzeni geri getirmek. Yapamayacaksınız. Türkiye bunu size yaptırmayacak. Bu seferki vesayetin adı, siyasi vesayet. Biz ülkemizi siyasi ve sosyal kaos ikliminden çıkarmaktan gurur duyuyoruz, bunlar kendi kaosları oluşturmaya çalışıyor. Biz Türkiye Yüzyılı damgasını vurmaya çalışıyoruz, bunlar ülkeyi kendi içine kapatmaya çalışıyor. Millete söyledikleri sözleri uygulayabilecekleri hiçbir hukuki zemin mevcut değil. Türkiye eskiden yürütmede iki başlılığı kaldıramadığı için ağır bedeller ödedi."

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