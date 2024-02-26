Son dakika... Erdoğan'dan Yeniden Refah açıklaması: Şu anda kopmuş vaziyette

Son dakika haberi... Gazetecilerin Yeniden Refah Partisi ile ilgili soruyu yanıtlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genel geçimdeki tavrından kopmuş vaziyetteler" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 17:12
Son dakika... Erdoğan'dan Yeniden Refah açıklaması: Şu anda kopmuş vaziyette
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinin önünde gazetecilere konuştu. 

Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin doğum günü için kendisine 70 adet gül gönderdiğini söyledi. Erdoğan "Devlet Bey nezaketini yine gösterdi, çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarında güller gönderdi" dedi.

Erdoğan, yerel seçim görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanan Yeniden Refah Partisi için de "Yeniden Refah Partisi'nin tavrını sizler de biliyorsunuz. Cumhur İttifakı’yla hareketi söz konusu değil. Adeta milletvekili seçimindeki durumdan şu anda kopmuş vaziyette. Bize karşı tavır içinde olanları aday olarak çıkardılar. Onlarla beraber yollarına devam ediyorlar " yorumunda bulundu.

Erdoğan bu sözler üzerine bir gazetecinin "Kürsüde de 'sirk cambazı' ifadesini kullandınız" demesine karşılık da "Ben onların adını anmadım. Kendine gel" ifadelerini kullandı.


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