Son Dakika... Erdoğan'dan 'Yunanistan' açıklaması: 'Bir gece ansızın gidebiliriz'

06 Eylül 2022 Salı, 10:44

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu öncesinde konuştu.

Erdoğan, "Yunanistan'ın Ege'de S300 tacizi sonrası Türkiye radar kilidi olayına yönelik nasıl bir adım atar" sorusuna "Gerek NATO sekreteri ile gerek NATO temsilcileri ile görüşmeleri sürdürüyoruz. Bu konuda hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan da bunun farkında. Bu konuda da çekidüzen vermiş gibi görünüyorlar. Bundan sonraki süreçte de Yunanistan Türkiye ile nasıl bir ilişki içerisinde olacağını düşünerek hareket edecektir. Yoksa tekrar söylüyorum bir gece ansızın gidebiliriz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Ülkemizin dengeli tutumunun bu coğrafyadaki tüm halklar tarafından takdirle karşılandığına da şahit oluyoruz. Ziyaretimin ana gündemini Bosna Hersek'te bir yıldan beridir devam eden siyasi krize yönelik çabalar oluşturacaktır. Bosna Hersek'in egemenliğine olan desteğimi vurgulayacağım.

Sırbistan Balkanlar'da barış ve istikrarın korunmasında birlikte çalıştığımız önemli bir ortaktır. Sırbistan'daki temaslarımızın ardından Zagreb'e geçeceğiz. Hırvat muhataplarımızla Bosna Hersek başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunacağım.

Mitraviça Sırpların ağırlıkta olduğu bir bölge. Geçmişten bugüne arzu edilemeyen sıkıntılar hep yaşandı. 3 başkandan birisi durumunda olan değerli arkadaşımız bu sırada kendileriyle bundan önceki görüşmelerimizde bize karşı çok olumlu yaklaşımda bulunarak olumlu ifadeleri hep var. Bu ziyarette bu konuyu Vucic ile ayrıca görüşeceğiz. Temennimiz oradaki sıkıntıları da Vucic'in ağırlık koymasıyal aşarız diye düşünüyorum.

YUNANİSTAN'IN RADAR KİLİDİ ATMASI

Bu konuyla ilgili Savunma Bakanlığımız gerek NATO Genel Sekreterliği ile gerek diğer temsilciler ile görüşmeleri sürdürüyor. Kilit atma noktasında hassasiyetlerimiz devam ediyor. Yunanistan farkında. Kendileri de çekidüzen verme yoluna girmiş vaziyetteler. Şahsımın da son hafta içinde yaptığı konuşmalarda ortaya yönelik açıklamalarım bundan sonraki süreçte de Yunanistan, Türkiye ile nasıl bir ilişki içinde olacağının kararını daha iyi düşünerek verecektir. Hep söylediğim gibi aksi takdirde bir gece ansızın gidebiliriz.

"DOĞALGAZ NOKTASINDA SIKINTIMIZ YOK"

Doğalgaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Avrupa ektiğini biçiyor. Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu, yaptırım uygulamaları ister istemez Putin'i onlara karşı 'Siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım' noktasına getirmiştir. Avrupa bu kışı hakikaten ciddi sıkıntlarla geçirecektir diye düşünüyrum, bizim böyle bir sıkıntımız yok."