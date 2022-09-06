Ahmet Hakan'dan Abdullah Gül’ün ‘adaylığına’ dikkat çeken yorum: 'Erdoğan’ı destekleyenler bile...'
İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Abdullah Gül'ün 2023 seçimlerinde tekrar aday olmasına iişkin "Erdoğan’ı destekleyenler, neden Abdullah Gül’ün adaylığını teşvik etmeye kalkışmıyorlar?" diye sordu.
İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2023 seçimlerinde tekrar aday olmasına karşı olmadığını yazdı.
Hakan, Gül'ün adaylığına nötr olduğunu dile getirirken "Ben sadece siyasi izan sahibi olduğunu iddia eden herhangi bir kişinin, Abdullah Gül’ü Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkarmayı aklının ucundan bile geçirebilmesine şaşıran biriyim" ifadelerini kullandı.
"BEN ONLARIN YERİNDE OLSAM GÜL’ÜN ADAYLIĞINA..."
Gül'ü Erdoğan'ın karşısına çıkardıkları durumda Erdoğan'ın yüzde 65 ile kazanacağını söyleyen Hakan şöyle devam etti:
"Bu benim iddiam da değil.
Bütün anketlerin haykırdığı en yalın gerçek.
*
İşin tam bu noktasında herkesin aklına gelebilecek soruyu soralım:
*
Madem öyle...
Erdoğan’ı destekleyenler, neden Abdullah Gül’ün adaylığını teşvik etmeye kalkışmıyorlar?
*
Buna verecek bir cevabım yok.
Bilmiyorum.
Ben onların yerinde olsam Gül’ün adaylığına Fehmi Koru’dan bile daha fazla gaz veririm.
*
Erdoğan’ı destekleyenler neden böyle yapmıyorlar?
Bir varsayım olarak aklıma şöyle bir şey geliyor:
*
Erdoğan’ı destekleyenler bile bu kadar kolay zafer istemiyor olabilirler mi acaba?"
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