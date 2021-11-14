Son dakika... Erdoğan'ın 'erken seçim' yorumuna CHP'den yanıt

14 Kasım 2021 Pazar, 13:18

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinin düşman işgalinden kurtuluş törenlerine katıldı. Öztrak, ANKA Haber Ajansı’na burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP’nin erken seçim talebi ile ilgili Çanakkale’de söylediği “Siz, yetişemediğiniz üzüme ‘koruk’ dersiniz. Siz, koruk üzüme ‘tamam’ dersiniz. Biz, olgunlaşmış üzümle yola devam ederiz” sözlerine yanıt verdi.

‘CÜZDAN BOŞ AMA TAYYİP ERDOĞAN DAHA OLGUN ÜZÜM YEME PEŞİNDE’

Öztrak, “Dolar 10 lirayı görmüş, pahalılık almış yürümüş, millet perişan, tencere artık boş, cüzdan boş ama Tayyip Erdoğan daha olgun üzüm yeme peşinde. Bunların bildikleri tek şey var. O da koltuklarını korumak. Bir türlü seçime gitmemek, sandığı vatandaşın önüne getirmemek için ellerinden geleni yapmak” dedi.

‘SANDIĞI MİLLETİMİZİN ÖNÜNE GETİRMEK ZORUNDA KALACAKLAR’

Öztrak, “Çok açık söylüyorum; ne yaparlarsa yapsınlar, daha ne kadar orada oturup ‘üzüm olgunlaşsın da biraz daha yutayım’ diye uğraşırlarsa uğraşsınlar, sonunda bu sandığı milletimizin önüne getirmek zorunda kalacaklar. Çünkü yönetemiyorlar. Bugün Türkiye, dünyada parası en fazla değer kaybeden, en fazla pul olan ülke. Bu gelişme nerede olursa olsun, buna sebep olan iktidar, ‘Ben bu işi yönetemiyorum, artık emaneti millete devretmeye hazırım’ deyip erken seçime gider. Ama anlaşılan gözleri hala biraz daha üzümler olgunlaşsın biraz daha götürelimde” diye konuştu.