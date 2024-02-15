Son dakika... Erdoğan'ın gündeminde yine muhalefet vardı: 'Dün yoldaşlık ettiklerini bugün hançerliyorlar'

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da seçim mitinginde konuştu. Erdoğan, "Dün birlikte yoldaşlık ettiklerini bugün sırtından hançerliyorlar" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 14:58
Son dakika... Erdoğan'ın gündeminde yine muhalefet vardı: 'Dün yoldaşlık ettiklerini bugün hançerliyorlar'
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinginde konuştu.

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Erdoğan'ın konuşmasında satırbaşları şöyle:

"Erzincan'da madende toprak altında kalan işçilere canlı ulaşma ümidimiz var.

Vatandaşlarımıza ve işçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Binlerce kişi arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Bugün bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Mayıs ayındaki seçimlerin her ikisinde Samsunlu kardeşlerim yüzde 62'şer oy oranıyla şahsıma teveccüh gösterdi.

"KIYAMET KOPSA UMURLARINDA DEĞİL"

Bizde millete tepeden bakmak, millete rağmen herhangi bir işe kalkışmak asla yoktur. Tek parti dönemi alışkanlığıyla 'tıpış tıpış oy verecekler' zihniyetine sahip CHP yine aynı devam ediyor. Kendi aralarında öyle bir çıkar kavgasına tutuşmuşlar ki dünyada ve ülkelerinde kıyamet kopsa umurlarında değil. Milletin geleceği için ne hayalleri, ne programları ne de projeleri var.

Eski ve yeni genel başkanları, belediye başkan adayları ve aday olamayanları ile hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP'sinin yönetimini ele geçirmek. Bu uğurda birbirlerine çelme çakmaktan, kuyusunu kazmaktan çekinmiyorlar. Dün birlikte yoldaşlık ettiklerini bugün sırtından hançerliyorlar.

"İSTANBUL ÇÖP, ÇAMUR, ÇUKUR İÇİNDEYDİ"

Türkiye 1994 seçimlerine kadar geçen 5 yıllık CHP zihniyetinin ağır faturalarını uzun yıllar boyunca ödemek zorunda kaldı. Bizzat şahsımın İBB’ye seçildiğimde karşılaştığımız manzarayı anlatmaya kelimeler yetmez. İstanbul, çöp, çamur, çukur içerisindeydi. Bugün de CHP'nin ideolojik istismarı nedeniyle şehirlerimizin içler acısı hali ortadadır."


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