Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltısının ardından... Ekrem İmamoğlu'ndan sert tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına "İmralı'dan TBMM'ye açılım yapan akıl bugün CHP'li belediye başkanını gözaltına alıyor. Bu kişi bir bilim insanıdır. Bu iktidarın kurnazlıklarından bıktık" diye tepki gösterdi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltısının ardından... Ekrem İmamoğlu'ndan sert tepki
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2024 - 11:35

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, programı kapsamında Bursa'daydı. İmamoğlu, sabah saatlerinde gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Daha 10 gün önce İmralı'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne açılım yapan akıl, bugün Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanını gözaltına alıyor. Bu kişi bir ilim insanıdır. Bu ülkenin üniversitelerinde dekanlık, farklı üniversitelerde görev yapmış bir insanımız, vatandaşımız gözaltına alınıyor. Bu iktidarın kurnazlıklarından bıktık kardeşim. Bu iktidarın milletin emanet ettiği koltuğa müdahale etmelerinden bıktık."


Etiketler: #Son dakika #İmamoğlu #Esenyurt

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