CHP Genel Başkanı Özel'den 'İmamoğlu' ve 'Yavaş' açıklaması: 'Keşke 5 seçenek olsa...'

Yayınlanma: 29.10.2024 - 17:10

Güncelleme: 29.10.2024 - 17:13

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da bir grup gazeteciyle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terörist elebaşı Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrı sorulan Özel, “Öcalan’ın konuşması ve özgür kalmasıyla, Tayyip Erdoğan’ın da istediği anayasa değişikliğini yapmasıyla bir mesele hallolmaz. Devlet Bey’in dediği yöntemde büyük riskler olduğu gibi dünyada bir süreci böyle çözen ülke yok. ‘Kürt sorunu yoktur’ dersen meseleyi yarım asır geri götürürsün” dedi.

ERDOĞAN NEDEN SESSİZ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyla ilgili sessizliği sorulan Özel “Bu soruya Bahçeli yerine Erdoğan’dan yanıt beklemek lazım. Yüzde 90 ihtimalle Bahçeli’ye bunları söylettiriyor. Çünkü kendi söylese MHP’den itirazlar gelebilir. Bir diğer ihtimal Erdoğan, Bahçeli ile yaptığı bir görüşmede, ‘Ben Kürtlerle ilgili bazı adımlar atmak ve onları yeniden kazanmak için yeni bir süreç tarif etmeyi düşünüyorum sizin de bu konuda olumlu katkınızı bekliyorum’ demesi ve Bahçeli’nin de kendi yöntemiyle ‘Al sana katkı’ deyip, aslında süreci işin içinden çıkılmayacak bir şekle soktuğuyla ilgili yüzde 10’luk bir rezervim var” ifadelerini kullandı.

YENİ ANAYASA RESTİ

Özel anayasa tartışmalarıyla ilgili “Türkiye’nin demokratik bir anayasaya ihtiyacı var. İlk dört maddeye dokunulmaksızın birçok madde daha demokratik, kapsayıcı yazılabilir. Bu Kürtlerin de kendini daha iyi hissetmesini sağlayabilir. Ama şu anda bir anayasa değişikliği zemini Türkiye’de yok. Tayyip Bey’in bizi birkaç manevra ile çekemediği masaya bu yolla oturtmaya çalışıyorsa, iş anayasa değişikliğine gelecekse biz orada yokuz” değerlendirmesini yaptı.

ADAYLIK TARTIŞMALARI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden yapılan Cumhurbaşkanlığı tartışmalarına ilişkin konuşan Özel “Tayyip Bey adaysızlıktan kıvranıyor bizde bolluğu var, bu hiç kötü bir şey değil. Ben Ekrem Bey’in, Mansur Bey’in bir hizip olduğunu düşünmüyorum. Hizip bir parçadır, onlar aktör hatta siyasi fenomen. Toplumda ciddi karşılıkları var. Sayısı artabilir bunun, onları 5 yılda aktörleştiren belediyecilikleri. Tüm belediye başkanları çok iyi gidiyor. Bakacağız. Başkaları da olsa, keşke seçenek 5 olsa” ifadelerini kullandı.

Özel “Mansur Bey, Ekrem Bey’le aramda fikir ayrılığı yok. Her ikisi de normalleşmeyi destekliyor, ayağa kalkmanın doğru olduğunu söyledi, itirazları yok. İtiraz edenlere saygı duyuyoruz” diye konuştu.