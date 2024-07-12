Son Dakika... Eski AKP'li Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun evine operasyon!

Yayınlanma: 12.07.2024 - 12:50

Güncelleme: 12.07.2024 - 14:11

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında geçen yıl gözaltına alınıp daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile aralarında eski belediye çalışanlarının da olduğu 14 yakınının adreslerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda dijital materyaller, yüklü miktarda döviz ve altın ile ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Aramaların ardından Beyoğlu ve 14 şüpheli gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Aramalarda ele geçirilen yüklü miktardaki döviz ve altın ile şüphelilerin üzerlerine kayıtlı taşınmazlara tedbiren el konuldu.