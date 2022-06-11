Son Dakika: Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un rütbeleri söküldü
Son dakika... CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek mesajı paylaştığ gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un rütbeleri söküldü.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında destek tweet'i attığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un rütbeleri söküldü.
7145 sayılı 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 26'ncı maddesi ile 375 sayılı 'Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici 35'inci madde doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında, emekli emniyet müdürü Sabri Uzun'un rütbelerinin geri alınmasına karar verildi. Kararın tebliğ edilmesi ile birlikte Uzun'un polis kimliğinin ve silahının geri alınacağı öğrenildi.
Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Uzun, Kaftancıoğlu'na sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından yaptığı paylaşımda, “Sn Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum” demişti.
Ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaftancıoğlu hakkında paylaşım yaparak Yargıtay’ın kararını eleştiren hakkında idari soruşturma başlatmıştı.
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