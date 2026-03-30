Son dakika... Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Gözaltılar var!

Son dakika... Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Gözaltılar var!

30.03.2026 09:25:00
Son dakika... Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Gözaltılar var!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Etimesgut Belediyesi'ne yapılan operasyonda zimmet suçu iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

CHP'li belediyeleri hedef alan operasyon dalgasının bugünkü adresi Etimesgut oldu. Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent A.Ş.’nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin 'Zimmet' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığı" bildirildi.

Başsavcılık açıklaması şöyle: 

"Sayıştay Başkanlığı tarafından Etimesgut Belediye Başkanlığında yapılan 2025 yılı hesap ve işlemleri olağan denetimleri sırasında, Etimesgut Belediyesi aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile Etimkent A.Ş’nin hesap bilgilerinde tespit edilen usulsüzlükler yönünden düzenlenen raporlar üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından zimmet suçundan başlatılan soruşturma kapsamında;

Sermayesinin tamamı Etimesgut Belediye Başkanlığına ait iştirak şirketi Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mutemeti S.K ve Etimkent A.Ş kasa sorumlu personeli H.B. isimli şüpheliler hakkında Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararları ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden 30.03.2026 tarihinde şüphelilerin ikametlerinde ve işyerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemi yapılmış, tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmekte olup soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında ayrıca bilgi verileceği hususu,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 30.03.2026"

Erdal Beşikçioğlu'ndan 'Tamer Karadağlı' protestosuna ilk yorum: 'Emekli olduğum kurumun...'
Erdal Beşikçioğlu'ndan 'Tamer Karadağlı' protestosuna ilk yorum: 'Emekli olduğum kurumun...' Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu, Afife Tiyatro Ödülleri'ne damga vuran "Tamer Karadağlı" protestosuna ilişkin, “Emekli olduğum kurumun genel müdürüne karşı haklı isyanı görmek beni üzdü” diye konuştu.
Yandaşların CHP’li belediye başkanlarına yönelik karalama çabaları sürüyor: Başkan Erdal Beşikçioğlu sessizliğini bozdu
Yandaşların CHP’li belediye başkanlarına yönelik karalama çabaları sürüyor: Başkan Erdal Beşikçioğlu sessizliğini bozdu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, kendisine yönelik yolsuzluk ve usulsüz işlemler yaptığı iddiasında bulunan Şamil Tayyar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Beşikçioğlu, “Söz konusu gazetenin halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve iftira suçunun unsurlarını içeren beyanlarının kurumsal itibarımızı zedelemeye yönelik ideolojik söylemlerden ibaret olduğu açıktır” dedi.
Erdal Beşikçioğlu'ndan, Özgür Özel'e ziyaret
Erdal Beşikçioğlu'ndan, Özgür Özel'e ziyaret Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i Parti Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Görüşmede demokrasi, hukuk devleti, sosyal belediyecilik ve yerel yönetimlerin karşılaştığı sorunlar ele alındı.