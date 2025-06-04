Son Dakika... 'Etkin pişmanlık'tan faydalanmıştı: Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi

Çok sayıda kamu kurumunun yanı sıra AK Partili belediyelerle de iş yapan bir iş insanı olark tanınan Aziz İhsan Aktaş, 13 Ocak'ta Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan şafak operasyonu ile aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat bulunduğu 22 kişiyle birlikte tutuklanmıştı.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 31 Mayıs Cumartesi sabahı yaptığı açıklamaya göre, Aktaş, "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanabilmek için bir dizi ifade verdi. Bu ifadeler üzerine CHP'li belediyelere yönelik yeni operasyonlar düzenlendi ve aralarında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de bulunduğu 17 kişi dün gece tutuklandı.





Aziz İhsan Aktaş'ın itiraf ve ifadeleri "etkin pişmanlık" kapsamında değerlendi ve ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri ile tahliye edildi.