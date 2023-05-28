Son Dakika... Faik Öztrak saat verdi: Yapacağımız açıklamayı bekleyin

Yayınlanma: 28.05.2023 - 17:33

Güncelleme: 28.05.2023 - 17:46

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasının bitmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Sandıklara sahip çıkma çağrısında bulunan Öztrak, "Sonuçlar kesinleşinceye kadar kimse bir oldubitti yaratmasın. Balkon konuşmalarıyla Suyu bulandırmaya kalkışmasın. Saat 19:00’da yapacağımız açıklamayı beklesin" şeklinde konuştu.

Öztrak'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili ikinci tur oy verme işlemi tamamlandı.

Sandık başına giden ve bu seçimi bir demokrasi şenliğine çeviren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca, bu seçimde görev alan polisimize, jandarmamıza ve diğer kamu görevlilerine de teşekkür ediyoruz. Şimdi seçimin en kritik aşamasındayız. Oylara, oy çuvallarına, ıslak imzalı tutanaklara sahip çıkacağız.

Mevcut ve önceki dönem milletvekillerimiz, PM ve YDK üyelerimiz, örgütlerimiz, yerel yöneticilerimiz, her türlü engellemeye rağmen, seçim bölgelerinde görevlerinin başındalar. Sandık başında görevli arkadaşlarımız, müşahitlerimiz, üstün bir sorumluluk anlayışıyla, görevlerini sürdürüyorlar. Biz de Genel Merkezimizde kurduğumuz veri sistemiyle, sandık sonuçlarını takip ediyoruz.

Üstüne basa basa söylüyorum. Milletimizin iradesini sonuna kadar koruyacağız ve kazanacağız. Sadece iki adayı oyladığımız için sonuçlar bu akşam hızla belli olacak.

Tüm yetkilileri sağduyulu davranmayam ve görevlerini layıkıyla yapmaya davet ediyoruz. Sandık görevlilerimize ve müşahit arkadaşlarımıza özellikle görevlerini bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Sayım sırasında yapılabilecek tüm usulsüzlükleri takip edip önleyeceksiniz.

Islak imzalı tutanakların seçim kurullarına güvenle ulaşmasını sağlayacaksınız. Birleştirme tutanaklarını takip edeceksiniz ve ıslak imzalı tutanakları Genel Merkezimize hızla ulaştıracaksınız. Bütün bu işlemler bitene kadar görevinizin başından ayrılmayacaksınız.

Devletin resmi ajansı tarafından açıklanan ilk sonuçların, nasıl manipüle edildiğini ve ne kadar hızlı değiştiğini, bu seçimin ilk turu dahil, AK Parti dönemindeki bütün seçimlerde gördük. Bu yüzden, tekrar ediyorum, görevinizin başından ayrılmayacaksınız.

UYARIDA BULUNUYORUZ

Ayrıca buradan net bir uyarıda bulunuyoruz: Sonuçlar kesinleşinceye kadar kimse bir oldubitti yaratmasın. Balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmaya kalkışmasın.

Milletimiz, saat 19:00’da yapacağımız açıklamayı beklesin. Görevlilerimiz ve vatandaşlarımız sandıkları korumaya devam etsin.

Sevgili yurttaşlarımız, birleşe birleşe bugüne geldik. Bugün hep birlikte kazanacağız. Demokrasi kazanacak, “Yandaşımın değil, vatandaşımın refahı” diyenler kazanacak.

Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında bu ülkeye yeniden baharları getireceğiz.