Son Dakika: Fuat Oktay duyurdu... Kahramanmaraş'taki depremde can kaybı 1541

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 18:38

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 20:37

Kahramanmaraş'ta 7.7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7.6 olarak kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1541 yurttaşımızın yaşamını yitirdiğini ve 9 bin 733 kişinin de yaralandığını bildirdi. Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kahramanmaraş’ta 234 kişi yaşamını yitirdi, bin 700 kişi yaralandı, 310 bina da yıkıldı. Hatay’da 520 kişi yaşamını yitirdi, 700 kişi yaralandı, bin 278 bina yıkıldı. Osmaniye’de 205 kişi yaşamını yitirdi, bin 3 kişi yaralandı, 101 bina yıkıldı. Adıyaman’da 20 kişi yaşamını yitirdi, 200 kişi yaralandı, 600 bina yıkıldı. Diyarbakır’da 46 kişi yaşamını yitirdi, 557 kişi yaralandı, 20 bina yıkıldı. Şanlıurfa’da 30 kişi yaşamını yitirdi, bin 71 kişi yaralandı, 201 bina yıkıldı. Gaziantep’te 309 kişi yaşamını yitirdi, bin 597 kişi yaralandı, 581 bina yıkıldı. Kilis’te 13 kişi yaşamını yitirdi, 244 kişi yaralandı, 50 bina yıkıldı. Adana’da 58 kişi yaşamını yitirdi, 720 kişi yaralandı, 24 bina yıkıldı. Malatya’da 106 kişi yaşamını yitirdi, bin 941 kişi yaralandı, 300 bina yıkıldı. Elazığ’da da 6 binanın yıkıldığı tespit edildi. Toplam yaşamını yitiren yurttaş sayısı bin 541, yaralı sayısı 9 bin 733, yıkılan bina sayısı da 3 bin 471 oldu.

Okullarımız 13 şubata kadarıyla tatil edildi. Okullarımız, yurtlarımız barınma amaçlı kullanılacak. Üniversitelerin yurtları, spor salonları barınma için değerlendirilecek.

Deprem bölgelerinde tüm vatandaşlar ücretsiz bir şekilde ekmek alabilir. Fırınlarla gerekli koordinasyonu sağlıyoruz.

Akaryakıtla ilgili bakanlığımız uğraşıyoruz. Ulaşımın kapandığı illerde bu tarz şikayetler geliyor. Bununla ilgili de her türlü yardımın ulaştırılmasını sağlamaya çalışıyoruz.

Bölgedeki tüm barajlar denetlendi, yapısal bir risk bulunmuyor.

Yüz yılda bir görülecek büyüklükte bir afet yaşıyoruz."