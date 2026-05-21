Son dakika... Gazeteci Alican Uludağ için tahliye kararı

"Cumhurbaşkanına alenen hakaret" iddiasıyla 20 Şubat’ta tutuklanan gazeteci Alican Uludağ, tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

Uludağ’ın yargılandığı davanın ilk duruşması, tutukluluğunun 90. gününde görüldü. Silivri Cezaevi’nde bulunan Uludağ, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya bizzat katılamadı. Uludağ, mahkemenin kararıyla, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla savunma yaptı.

19 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Cumhurbaşkanına alenen hakaret, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve yargı organlarını alenen aşağılama suçlamaları yöneltilen Uludağ hakkında 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu.

İşte ilk duruşmada yaşananlar...



15. 35 | TAHLİYE KARARI GELDİ

"Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlamalarıyla Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi.

15.30 | SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI TALEP ETTİ

Savcı Alican Uludağ'ın tutukluluk halinin devamını talep etti.

15.07 | ALİCAN ULUDAĞ SAVUNMASINI TAMAMLADI

Uludağ, savunmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bugün dışarıda olmakla içeride olmak arasında farkın silikleştiği bir dönemdeyiz. Korku iklimi bir sis gibi Türkiye’nin üzerine çökmüş durumda. İnsanlar konuşmaktan yazmaktan düşünmekten korkuyor. Yargı ve devlet aygıtı muhalefete karşı giyotin olarak kullanılıyor. Demokratik ve anayasal düzen tehdit altında. Ya demokrasi olacağız ya da ABD Ankara Büyükelçisi'nin dediği gibi monarşik bir yapı olacağız. Bugün gazeteciler susarsa toplum da susar. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu demokratik ve laik Türk Cumhuriyeti. Yaşasın gazetecilik."

14.50 | ULUDAĞ SAVUNMA YAPTI: 'BEN TERÖRİST MİYİM?'

Alican Uludağ, savunmasına başladı.

Uludağ'ın ilk sözleri, "Tam 90 gündür Ankara'dan ailemden gazetecilikten uzakta Silivri'de sürgündeyim. Çağlayan'da nasıl herkesten saklanarak tutuklandıysam, bugün de herkesten uzakta gizlenerek yargılanıyorum. Dosyamı basın savcısı değil terör savcısı hazırladı. Ben terörist miyim?" oldu.

14.40 | DURUŞMA BAŞLADI

Uludağ'ın duruşması saat 14.40 itibarıyla başladı.

14.15 | ULUDAĞ'A DESTEK İÇİN ADLİYEYE GELDİLER

Yakınları ve gazetecilik örgütleri, Uludağ’a destek için Ankara adliyesine geldi.

NELER YAŞANDI?

İstanbul 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nce, ikameti Ankara’da olan Uludağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianame 1 Nisan’da kabul edildi ancak aynı mahkeme "yetkisiz olduğunu kabul ederek" dosyanın yetkili Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

Bu kararın ardından dosya Ankara’ya gönderildi. Uludağ’ın dosyası nisan ayında Ankara 57’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne ulaştı.

Avukatları Akın Atalay, Tora Pekin ve Abbas Yalçın, aynı gün mahkemeye sundukları dilekçeyle gazetecinin tensiple tahliyesini talep etti. Ancak, mahkeme tahliye taleplerini reddetti, hazırladığı tensip zaptıyla tutukluluk halinin devamına hükmetti.