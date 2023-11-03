Son dakika... Gazeteci Cengiz Erdinç, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi

Yayınlanma: 03.11.2023 - 10:01

Güncelleme: 03.11.2023 - 11:20

Gazeteci Cengiz Erdinç, 85 yaşındaki annesi ile birlikte Ayvalık’ta yaşadığı evinde dün (2 Kasım) saat 16.00 sıralarında gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada dijital eşyalarına el konulan Erdinç’in, gözaltına alındığını haber vermek için aradığı avukat Vural Ergül ile görüşmesi polis tarafından engellendi.

Kısa Dalga'nın aktardığına göre; Erdinç’in gözaltına alındığı haberinin alınmasından sonra avukatları Vural Ergül ile Baran Kaya, Ayvalık Emniyeti ile irtibat kurmaya çalıştı. Ancak Emniyet, avukatlara telefonda bilgi vermekten kaçındı.

Dün gözaltına alınan gazeteci Cengiz Erdinç'in Balıkesir Adliyesi'nde avukatları olmadan Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdiği öğrenildi. Erdinç ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik Cengiz Erdinç’e savcılığın talep ettiği adli kontrol tedbirinin uygulanıp uygulanmamasına karar verecek.

1 Kasım Çarşamba günü, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu ‘yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Tolga Şardan da gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alınan Şardan, sevk edildiği hakimlikçe "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.