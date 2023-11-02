Bir gazeteciye daha soruşturma açıldı!

Yayınlanma: 02.11.2023 - 19:46

Güncelleme: 02.11.2023 - 19:46

Savcılık, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A)’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik (TCK 216)’ suçlamasıyla Kepenek’i ifadeye çağırdı.

bianet’ten Hakkı Adal’ın haberine göre Kepenek, bugün Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) avukatı Beste Çelik ile birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi Basın Suçları Soruşturma Bürosu gitti. Dosyayı inceleyen Kepenek ve Çelik, savcının toplantıya gitmesi nedeniyle ifade veremeden geri döndü. İki isim yarın yeniden savcılığa giderek ifade verecek.

SORUŞTURMA NEDENİ DEPREM PAYLAŞIMI

Soruşturma dosyasında Evrim Kepenek’e yöneltilen suçlama 6 Şubat Depremleri sonrasında yaptığı bir paylaşımla ilgili.

Kepenek 15 Şubat’ta sosyal medya hesabından bir video paylaşmış ve “Maraş Pazarcık'ta yardım çadırlarına jandarma el koymuş, ‘tüm yardımlar AFAD üzerinden yapılacak’ denmiş. Güncelleme: Alandaki birçok yardım çadırına el konuluyormuş” diye yazmıştı.

Soruşturma dosyasına Kepenek’in paylaşımının ekran görüntüsü “açık kaynak araştırma raporu” denilerek konuldu. Anayasa Mahkemesi 19 Şubat 2020’de “açık kaynak araştırma raporu” ya da diğer adıyla “sanal devriye uygulaması” hakkında ihlal kararı vermişti. Sanal devriye çalışması ile delil toplamasının hukuki olmadığına hükmetmişti.