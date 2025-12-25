Son Dakika... Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.12.2025 18:59:00
Haber Merkezi
'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' gerekçesiyle gözaltına alınan gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı, gazeteci Barış Terkoğlu jandarma ekiplerince gözaltına alınmış ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu yöneltilmişti. 

Terkoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı.

