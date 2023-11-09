Hüseyin Çelik'ten 'Yargıtay' çıkışı: 'Bu sefer biz kendi militan yargımızı oluşturduk'

Yayınlanma: 09.11.2023 - 13:13

Güncelleme: 09.11.2023 - 13:30

AKP iktidarında 2003-2009 yılları arasında Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapan Hüseyin Çelik'ten Yargıtay kararı ile ilgili çok sert bir açıklama geldi.

"HELAL OLSUN BİZE"

Yargıtay'ın, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında 'hak ihlali' kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına yönelik şu paylaşımda bulundu:

"...vesayetçi güçlerin güdümündeki Kemalist militan yargıdan çektik. Tam vesayetler kalktı derken, bu sefer biz kendi militan yargımızı oluşturduk. Helal olsun bize!!!

Bu yargıya ve anlayışa sahip olunan ülkede, bir de kalkmış, AB’nin eleştirilerine karşı efeleniyoruz. Aynada kendimizle yüzleşmek için vakit geldi geçiyor bile.

Cumhuriyetin 100. Yılı değil de 1000. yılı olsa ne yazar. Cumhuriyet, Cumhuriyet olmadıktan sonra yaşının ne önemi var… Unutmayalım ki, Suriye, İran, Irak, Libya, Kuzey Kore, Çin, Rusya, Küba, Venezuella da Cumhuriyet’tir…."