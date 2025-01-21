Son dakika.... Gözaltına alınan Ümit Özdağ hakkında tutuklama talebi!

Yayınlanma: 21.01.2025 - 16:54

Güncelleme: 21.01.2025 - 18:34

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın savcılıktaki ifade verme işlemi tamamlandı.

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ümit Özdağ, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

"3 AYLIK BİR SÜREDEN BAHSEDİLİYOR"

Adliye önünde açıklama yapan Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamhmutoğlu da Özdağ'ın durumuyla ilgili "Ümit Özdağ, ifadesinin ardından ailesiyle telefon görüşmesi yaptı., Güçlü durmalarını istedi. Oğluna selam gönderdi. Kendisinin ceza alma ihtimalinin olduğunu söyledi. Bir ceza çıkma ihtimalinden ve 3 aylık bir süreden bahsediliyor. Moral bakımından bu da hazırlıklı olmalıyız" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümit Özdağ’ın serbest bırakıldığı iddialarıyla ilgili "Özdağ'ın serbest bırakıldığı haberleri doğru değildir. Tedbir talebi için çalışmalar yürütülüyor" açıklaması yapmıştı.

2020'DEKİ TWEETLERİ DOSYAYA EKLENDİ

Savcılığın Ümit Özdağ hakkındaki sevk yazısında, Özdağ'ın 2020, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yaptığı 11 sosyal medya paylaşımına yer verildi. Sevk yazısında Özdağ'ın soruşturmaya konu tweetlerinde ve ayrıca yakalandığı tarihe kadar bir çok kez benzer nitelikte yabancı uyruklu ve Türkiye'de mülteci olarak bulunan insanlara karşı halkı tahrik edici bir çok söylem ve paylaşımının, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilerek soruşturma dosyasına eklendiği kaydedildi.

KAYSERİ'DEKİ OLAYLARDAN SORUMLU TUTULDU

Savcılık, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği tarafından, düzenlenen 21 Ocak 2025 tarihli rapora göre, 30 Haziran 2024 ile 3 Temmuz 2024 tarihinde Kayseri'de meydana gelen olaylarda yaklaşık 15 bin 100 kişinin protesto eylemlerine katıldığı, olayların meydana geldigi mahallelerde 26 ikamet, işyeri ve 166 araçta zarar meydana geldiği, yine olaylar neticesinde 25 emniyet personeli ve 1 itfaiye personelinin yaralandığı, olaylara katılan şahısların yapılan değerlendirmesinde Zafer partili ve müzahir sahıslar tarafından sosyal platformlarda yapmış olduklar paylaşımlardan etkilenmiş olduklarının değerlendirildiği kaydedildi.

"KIRKIRTICI PAYLAŞIMLAR YAPTI"

Savcılık, Ümit Özdağ'ın paylaşımlarının kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiğini, paylaşımların halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğunu, paylaşımların birçok hesap ve grup tarafından yorumlar ile birçok defa paylaşılarak medyada gündem oluşturduğunu, bunun ardından tahrik edilenler nazarında endişe yaratacak şekilde bir etki oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığını, Kayseri'deki olayların oluşumunda etkili olduğunu öne sürdü.

Özdağ'ın genel başkanı olduğu partinin mensupları tarafından sosyal platformlarda yapmış oldukları paylaşımların da Kayseri'de meydana gelen toplumsal olaylara katılanları etkilemiş olduğunu değerlendirdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'te partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Özdağ, soruşturma kapsamında Ankara'da yemek yediği restoranda gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından İstanbul'a getirilen Ümit Özdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Ümit Özdağ ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçu yönünden de genişletildiği öğrenildi.