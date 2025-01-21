Türkiye Barolar Birliği'nden 'Ümit Özdağ' açıklaması: 'Soruşturma ve gözaltı, demokrasiye yönelik tehdit'
Türkiye Barolar Birliği, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına "Siyasi eleştirilerin soruşturma ve gözaltı sebebi olması demokrasiye tehdittir" başlıklı bir açıklama yaparak tepki gösterdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatılması kapsamında gözaltına alınmasına Türkiye Barolar Birliği tarafından tepki geldi.
Türkiye Barolar Birliği açıklamasında, Ümit Özdağ'ın siyasi nitelikteki eleştirileri gerekçe gösterilerek başlatılan soruşturma kapsamında, bir restoranda yemek yerken gözaltına alındığı belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:
"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, başta 1986 tarihli Lingens v. Avusturya kararı olmak üzere, politikacılara yönelik eleştirilerin sınırının özel kişilere yönelik eleştirilerin sınırından daha geniş olması gerektiği şeklindeki içtihadına rağmen; bir siyasi partinin genel başkanlığını yürüten, her an kamuoyunun karşısında bulunan, siyasi alanda demokratik rekabet yürüten bir siyasetçinin, Cumhurbaşkanı’na yönelik siyasi nitelikteki eleştirileri gerekçe gösterilerek gözaltına alınması, demokratik alandaki eleştirilerin yargı eliyle engellenmesidir.
Bulunduğu makam itibarıyla davet üzerine ifade vermeye gelebileceği öngörülebilen bir siyasetçi için, delillerin karartılması ve kaçma şüphesi bulunmadığı hâlde gözaltı kararı verilmesi açıkça hukuka aykırı olup, soruşturma yetkilerinin Anayasa’ya aykırı olarak kullanılması anlamına gelmektedir.
Devlete olan güvenin temel kaynağını yargı oluşturur. Bu anlamda yargıya olan inancın sarsılmasının devlete olan güven duygusunu da zayıflatacağını bir sefer daha tüm yetkililere hatırlatırız."
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