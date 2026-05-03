Son Dakika... Gözaltına alınmıştı: Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında yeni gelişme

3.05.2026 18:55:00
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tutuklu Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek'in hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. 

Zuhal Böcek'in tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği öğrenildi. 

