Son Dakika... Gözler Kurultay davasında: CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'dan önemli açıklama

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın 3. duruşması başladı.

"SÜRPRİZ BEKLEMİYORUZ"

Duruşma öncesi basın mensuplarına konuşan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, şunları söyledi:

"Biz öncelikle olumsuz karar çıkmayacağına inanıyoruz. Bütün eksikliklerine rağmen Türkiye'de hukuk sisteminin kalıntılarının kaldığının inancındayız. O yüzden özellikle, 'Şöyle yaparız' diye konuşmadık. CHP Türkiye'nin umududur. Hukuktan öte iktidarın siyasi bir kararı olarak erteleyebileceklerini düşünüyorum. Çünkü onlar Türkiye'nin gündemlerinin tartışılmasını önlemeye çalışıyorlar. Bugün büyük bir sürpriz beklemiyoruz."

"KENDİ ADIMA İNANIYORUM"

Erkol ayrıca, "CHP iktidarını yapılacak ilk seçimde kuracağız. Ben sayın Kılıçdaroğlu'nun da partisini ve Türkiye'yi krize sokacak bir adım atmayacağını düşünüyorum, kendi adıma bu sağ duyusunun olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Ankara dışında olup olmadığı bir soruya ilişkin ise Erkol, "Bilgim yok. Günlük programını takip ettiğim bir insan değil" yanıtını verdi.







