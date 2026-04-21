Son dakika... Gülistan Doku soruşturması: Firari şüpheli Umut Altaş hakkında 'kırmızı bülten' çıkarıldı

Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.

Altaş'ın 2022 yılında Meksika'ya gittiği, oradan da yasa dışı yollarla ABD'ye geçtiği değerlendiriliyor.

INTERPOL NEZDİNDE KIRMIZI BÜLTEN

Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, firari şüpheli Umut Altaş hakkında Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarıldı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun 6 yıl önce kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

14 Nisan'da başlatılan operasyonlar kapsamında 11 şüphelinin "kasten öldürme" ve "suç delillerini yok etme" gibi suçlamalarla tutuklanmasının ardından, yurt dışında olduğu belirlenen Umut Altaş için de hukuki süreç tamamlandı.

KIRMIZI BÜLTEN SÜRECİ TAMAMLANDI

Adalet Bakanlığının, Altaş'ın geçici tutuklanması ve kırmızı bültenle aranması yönündeki talebi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı harekete geçti.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; başta ABD ve Meksika olmak üzere bölgedeki Interpol birimlerine, Altaş'ın "kasten öldürme" suçundan arandığı bildirildi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından Interpol, şüpheli Umut Altaş hakkında kırmızı bülten yayımladı.

YASA DIŞI YOLLARLA ABD'YE GEÇTİĞİ BELİRLENDİ

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, şüpheli Umut Altaş'ın 2022 yılında Meksika'ya gittiği, buradan da yasa dışı yollarla ABD'ye geçtiği belirlendi. Kırmızı bülten kararıyla birlikte Altaş'ın görüldüğü yerde tutuklanarak Türkiye'ye iadesi hedefleniyor.

NE OLMUŞTU?

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili soruşturma, yeni deliller ve gizli tanık beyanları doğrultusunda "kasten öldürme" dosyasına dönüşmüş, aralarında eski kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı.