Son Dakika... Gürsel Tekin, 'Aslan arkadaşlarım' diye paylaşmıştı: Kayyum heyetinden Hasan Babacan çekilme kararı aldı!

İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

Mahkeme bu kararla birlikte geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap'ın içinde bulunduğu heyeti kayyum olarak görevlendirdi.

KAYYUM HEYETİNDEN ÇEKİLDİ

Kayyum heyetinden Hasan Babacan, heyetten çekilme kararı aldı.

ÖZGÜR ÇELİK, HASAN BABACAN İLE GÖRÜŞTÜ

Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı geçici kurul üyesi Hasan Babacan ile görüştü.

Çelik, "Sayın Hasan Babacan il binamızda ziyaretimize geldi. Kendisiyle CHP'nin geçmişini, bugününü, geleceğini konuştuk. Kendisi kamuoyuyla değerlendirmelerini paylaşacaktır" dedi.

GÜRSEL TEKİN 'ASLAN ARKADAŞLARIM' DİYE VİDEO PAYLAŞMIŞTI

Tekin, "İl Başkanı" unvanı kullanarak kayyum heyetiyle video yayımlamıştı. Tekin, yaptığı açıklamada, "Aslan arkadaşlarımızı sizlere takdim etmek için ufacık videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bize güvenin, biz CHP'nin ilkeleri, kuralları neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.