Son dakika haberi... Erdoğan'dan 'İstanbul adayı' açıklaması

Yayınlanma: 23.12.2023 - 15:14

Güncelleme: 23.12.2023 - 15:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda konuştu.

Irak'ın kuzeyinde 6 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin Erdoğan, "Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmamış alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuş sorulmaktadır. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın veya Suriye'nin kuzeyinde terör yapılanmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Marmara'da son günlerde yaşanan depremlere işaret eden Erdoğan, "Yakın zamanda Marmara'da meydana gelen depremler çalışmalarımızı daha da hızlandırmamız gerektiğini gösteriyor" dedi. Erdoğan, "Yarısı bizden kampanyamıza İstanbullu kardeşlerimiz ilgi gösterdi. 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. 1 buçuk milyon liralık destek vereceğiz. 350 bin konutu dönüştüreceğiz. Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecektir" diye konuştu.

"ADAYIMIZI YAKINDA AÇIKLAYACAĞIZ"

31 Mart yerel seçimleri hakkında konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"3.5 ay kaldı. Yeniden İstanbul diyor muyuz? İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'un Fetret Devri'ni kapatacak. Hak ettiği hizmetlerle yeniden buluşmasını sağlayacağız. İstanbul'a kendini vakfedecek, başka hiçbir şeyi gözü görmeyecek, İstanbul'u emanet bilip ona layıkıyla sahip çıkacak, tüm kalbiyle bu şehri sevecek hasılı, Fatih'in yadigarı aziz İstanbul'a şehreminliği yapmayı en büyük payesi bilecek adayımızı yakından açıklayacağız. Hiçbir insanımızı ötekileştirmeden, kimseyi ayırmadan, milletimizin tüm fertlerini birleştirmek için sabırla, tevazu ile 31 Mart akşamına kadar çalışacağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. "