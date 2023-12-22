Yayınlanma: 22.12.2023 - 21:41

Güncelleme: 22.12.2023 - 22:05

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ordu Ulubey İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Turap Yüksel arasında geçen diyalog sosyal medyada tepkilere neden oldu.

"ÇOCUKLARIMIN ÖMRÜNDEN ALSIN..."

Yüksel’in, “Sizinle yüz yüze konuştuğumuzda tek bir cümle söylemek istiyordum. Rabbim benim çocuklarımın ömründen alsın sizin ömrünüze versin” sözlerine karşılık Erdoğan, “Yok, onların ömrüne ihtiyacımız var” dedi.

Erdoğan’ın yanıtına karşılık bu kez Yüksel, “Ama sizin ömrünüze bizim daha çok ihtiyacımız var sayın Cumhurbaşkanım” İfadelerini kullandı.

AKP'li Kadın Kolları Başkanı'ndan Erdoğan’a: ‘Allah çocuklarımın ömründen alsın...' — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 22, 2023

Bu anları sosyal medyada paylaşan Yüksel şunları kaydetti:

“Kutlu Davamız AK Partimizin Saygıdeğer Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyetimizin Cumhurbaşkanı, Dünya Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Ulubeyli hemşerilerimizin selam ve sevgilerini iletip, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ordu'da ve Ulubey'de en yüksek oyu almak için, gece gündüz demeden çalışacağımıza söz verdik.”