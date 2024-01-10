Son dakika haberi... MHP, 55 adayını açıkladı! 2 büyükşehir de aralarında
Son dakika haberi... Milliyetçi Hareket Partisi, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere toplam 55 belediye başkan adayını açıkladı
Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Mersin ve Manisa'da göstereceği adayları açıkladı.
Buna göre partinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Serdar Soydan olurken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Cengiz Ergün olarak belirlendi.
Ayrıntılar gelecek...
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