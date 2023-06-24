Son dakika... Hakan Fidan, Blinken ile görüştü
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü. Görüşmede, Rusya'daki gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Rusya'daki gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındı.
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