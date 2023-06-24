Son dakika... Hakan Fidan, Blinken ile görüştü

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü. Görüşmede, Rusya'daki gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2023 - 19:17
Son dakika... Hakan Fidan, Blinken ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya'daki gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındı.

 


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