Son dakika... Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu: Eski AKP'li belediye başkanı Şeref Albayrak dahil 47 gözaltı!

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Halfeti Belediyesine yönelik Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şafak operasyonu düzenlendi.

"İHALELERDE YOLSUZLUK" İDDİASI

Operasyonda kayyım dönemi ile 2019 yılındaki yerel seçimlerden 2024'e kadar devam eden yönetim döneminde ihalelerde yolsuzluklar yapıldığı iddiasıyla 47 kişi gözaltına alındı.

AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI ŞEREF ALBAYRAK DA ARALARINDA

Gözaltına alınanlar arasında o dönemin AKP'li belediye başkanı Şeref Albayrak, belediye başkan vekilleri, başkan yardımcısı, encümenler, birim müdürleri, mühendisler ve teknik personelin de olduğu öğrenildi.

ALBAYRAK, ESKİ HALFETİ 'KAYYIM'I

2016 yılında Halfeti Kaymakamı olan Şeref Albayrak, aynı yıl Halfeti Belediye Başkanı Mustafa Bayram'ın tutuklanmasının ardından belediye başkanlığına kayyım olarak atanmıştı.

2019 seçimlerinde AKP'nin adayı olan Albayrak, seçimleri yüzde 54.9 oyla kazanmıştı.

31 Mart 2024 seçimlerinde de AKP'den aday olan Albayrak, DEM Parti'nin adayı Mehmet Karayılan karşısında yarışı kaybetmişti.