2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Son dakika... HDP ve Yeşil Sol Parti'den '28 Mayıs' kararı

Son dakika... Yeşil Sol Parti ve HDP, 28 Mayıs seçimine giden süreçte önceliğin Cumhurbaşkanı Seçimi olduğu konusunda fikir birliğine vardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2023 - 10:38
Son dakika... HDP ve Yeşil Sol Parti'den '28 Mayıs' kararı
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Yeşil Sol Parti ve HDP seçim sonrası ilk MYK toplantısını gerçekleştirdi. Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmenin yapıldığı toplantıda, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na seçimin ikinci turunda destek verme kararı çıktı.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, kararın gerekçelerini bugün yayımlanacak sonuç bildirgesinde değerlendiren Yeşil Sol Parti ve HDP yönetimi, 28 Mayıs seçimine giden süreçte önceliğin Cumhurbaşkanı Seçimi olduğu konusunda fikir birliğine vardı.

Yeşil Sol Parti’nin ikinci tura giden süreçteki tavrının birinci turdan farklı olmayacağı kaydedilirken sadece yöntemsel olarak bir farklılaşma olacağı ve kalabalık mitinglerden ziyade hedef odaklı toplantı ve buluşmalar organize edileceği ifade edildi.


Yeşil Sol Parti HDP 28 Mayıs

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