Son Dakika... HDP'den AYM'nin kararına ilişkin ilk açıklama: 'Siyasi baskılara göre karar vermiştir'

05 Ocak 2023 Perşembe, 15:35

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması talebini kabul etti.

AYM'nin söz konusu kararına HDP'den ilk tepki geldi. HDP Sözcüsü Ebru Günay, düzenlenen basın toplantısında, "Bu karar meşruiyetten yoksundur, hiç bir izahatı yoktur. Türkiye halklarının nezdinde mahkum edilmiştir, kabul edilemez bir karardır. Mahkemenin adil karar vermesi yönünde engeller olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

Günay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bütün Türkiye kamuoyu çok iyi biliyor ki son birkaç aydır çok ciddi bir siyasi baskı oluşturarak partimize yönelik bir algı süreci yaşatılıyor. AYM, bu siyasi baskılara göre karar vermiştir. Daha önce iki kez bunu yaptı. Şimdi Hazine yardımının yapılmasına birkaç gün kala talebi işleme alması, üstüne böyle bir kararın çıkması mahkeme üyelerinin açık siyasi baskı altında olduğu izlenimini doğrulatmakta.

Mahkemenin adil karar vermesi yönünde engeller olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bütün Türkiye kamuoyu çok iyi biliyor ki son birkaç aydır çok ciddi bir siyasi baskı oluşturarak partimize yönelik bir algı süreci yaşatılıyor. AYM, bu siyasi baskılara göre karar vermiştir.

"SEÇİM KAMPANYASININ ALETİ OLMUŞTUR"

Bugün AYM iktidarın seçim kampanyasının aleti olmuştur. Partimize açılan kapatma davası 2021 yılında MHP'nin kongresinden bir gün önce kendilerine kongre hediyesi olarak açıklanmıştır. İktidarın demokrasi düşmanlığı olarak tarihteki yerini de almıştır. Birkaç ay sonunda sonuçlanması beklenen bir davaya ilişkin verilen bu karar AYM'nin kendi anayasal varlığını yok sayan, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir karar olarak, siyasi bir karar olarak tarihe geçmiştir.

Süregelen bir davanın ortasında alınan bu karar mahkeme üyelerinin nasıl baskı altında olduğunu ve siyasi nefretin boyutunu gözler önüne sermektedir. Ülkenin demokrasi tarihine büyük kara leke olarak geçen bu karar Hazine yardımı seçimlere birkaç ay kala Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisine değil ÖSO çetelerine, beşli çeteye, ranta ve talana gitsin kararıdır.

Herkesin bilmesi gereken şudur, mafya ile iltisaklı, rant ve talan ilişkilerine batmış, milliyetçi hamasetten başka bir şey bilmeyen siyasi nefreti köpürtenler ülkenin yarınına ilişkin hiçbir fikri olmayanların muradını yerine getirenler halk nezdinde mahkum olmuşlardır.

Partimizi güçsüz bırakmak, seçim çalışmasını yürütmesini engellemek, kolumuzu kanadımızı kırmak isteyenlere birkaç sözümüz var buradan.

Bu karar bizi yıldıramayacak, aksine faşizme karşı olan öfkemizi daha da büyütecektir. Şimdi daha inançlı ve kararlıyız, şimdi daha mücadeleciyiz. Bizler daha büyük geliyoruz. Bizler özgürlük ve demokrasiyi mutlaka getireceğiz. İktidarlar ve onun faşist baskıları mutlaka kaybedecektir.

HDP Türkiye halklarının umudu ve geleceğidir. Hiçbir baskı ve zor bizi yıldıramaz. Mutlaka kazanacağız, halkımız, dost düşman bunu böyle bilsin. HDP, Türkiye'de demokratik geleceği inşa edecek. AYM bugün usul esaslarını ayaklar altına alarak aslında vereceği olan nihai kararı açıkladı. Bu nihai karar da AKP'nin seçim çalışmalarına yatırım yapmaktır."