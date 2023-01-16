Son Dakika... HDP'den AYM'ye 'kapatma davası'na ilişkin yeni başvuru

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 13:35

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 13:54

HDP'ye yönelik kapatma davasındaki gelişmelere dair basın toplantısı düzenleyen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) kapatma davasına ilişkin yeni bir başvuruda bulunduklarını belirtti. Sancar, AYM'ye yapılan başvuruda, kapatma davası kararının seçimlerin sonrasına bırakılmasının istendiğini kaydetti.

Sancar’ın konuşması şu şekilde:

“Kapatma davası evrensel hukuk ilkelerinin tamamına aykırı şekilde açıldı. Bu dava hukukla açıklanabilecek bir sürecin sonucu değildir. Aksine tamamen siyasi saiklere ve hedeflere dayalı bir operasyonun parçasıdır. Dava açılmadan önceki dönemi hatırlarsak partili cumhurbaşkanının HDP’ye yönelik çeşitli suçlamaları ve hedef gösteren açıklamaları vardı.

Daha sonra iktidarın küçük ortağı MHP bir kampanya başlattı. Partimize karşı kapatma davası açılması için tehdit ve şantaj içeren açıklamalar geldi.

Bu kampanyanın bir neticesi olarak sembolik açıdan anlamlı bir tarihte açıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı iddianameyi AYM’ye 17 Mart 2021’de teslim etti, yani MHP’nin kongresinin yapılacağı tarihten bir gün önce.

Bu kararların en önemlileri de Türkiye’ye karşıdır. Yargının siyasi hesaplara alet edilmesinin tipik bir örneğidir HDP’ye karşı açılan kapatma davası. En son Hazine yardımının yapılacağı banka hesaplarımıza bloke koyma kararı çıktı. Bu kararın oy çokluğuyla alındığı biliniyor. Kararın her açıdan hukuka aykırı iç hukukun bütün temel ilkelerini ihlal edecek şekilde alındığını da açıkladık.

Hazine yardımının yapılacağı hesaplara bloke konma kararı apaçık şekilde AYM’nin varlık nedeninin inkârı anlamına geliyor."