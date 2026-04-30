Son dakika... İBB davasında duruşma sırasında bir gözaltı daha: Gazeteci Erhan Tekten gözaltına alındı

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 92'si tutuklu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 30'uncu celsesi bugün görülüyor.

TUTUKLULUK İNCELEMESİ YAPILACAK

Bugünkü duruşmanın sonunda ise yeni hafta öncesi tutukluluk incelemesi yapılacak. Tutuklu sanıkların savunmalarının ardından daha önce dosyası İBB davasıyla birleştirilen ve tahliye beyanında bulunamayan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve iki ismin tahliye beyanları alınacak.

Ardından savcılık, tutuklu sanıklar için mütalaasını verecek. Akşam saatlerinde kararın çıkması bekleniyor.

DURUŞMA SIRASINDA GÖZALTI

Bugünkü celse sürerken; mahkeme salonu içinde bir kişi gözaltına alındı.

Bir kişinin çektiği genel fotoğrafta savcının göründüğü ve WhatsApp grubundan fotoğrafı gönderdiği tespit edilince jandarmalar şahsı gözaltına aldı.

GÖZALTINDAKİ İSİM GAZETECİ ERHAN TEKTEN

Güvenlik güçleri tarafından duruşma salonundan çıkarılarak gözaltına alınan ismin, gazeteci Erhan Tekten olduğu öğrenildi.

BAŞSAVLIK AÇIKLADI

Konuyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BASIN AÇIKLAMASI

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılama esnasında, yetkisiz bir şekilde görüntü kaydettiği anlaşılan E.T. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında soruşturma başlatılarak, adı geçen şüpheli gözaltına alınmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı"

DÜN DE GÖZALTI OLMUŞTU

İBB davasında dün sosyal medya paylaşımı üzerinden başlayan tartışma gözaltı kararıyla sonuçlanmıştı. CHP üyesi Meltem Gökhanoğlu, duruşma salonunda gözaltına alınmıştı.

İBB Davası'nın 28'inci oturumunda 28 Nisan'da etkin pişmanlık ifadesi veren tutuklu iş insanı Adem Soytekin'in babasının yargıya dair eleştirilerini duyduğunu belirten CHP üyesi Meltem Gökhanoğlu, duruşma salonunda gözaltına alınmıştı.

Gökhanoğlu, 28 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Adem Soytekin'in babası duruşmadan ayrılırken, 'Düşme oğlum dedim, düşme düşme bunlara bu savcılara düşme dedim' dedi defalarca kez. 'İmamoğlu inşallah Cumhurbaşkanı olacak' diye de ekledi" ifadelerini kullanmıştı.

Adem Soytekin'in babası Temel Soytekin ise bu iddiaları yalanlamıştı.

Akdemir'in sorusuna yanıt veren Temel Soytekin, “Öyle bir şey yok. Savcı mavcı öyle bir kelime hiç çıkmadı ağzımdan. Savcı kelimesi hiç çıkmadı. Ben oğlumun arkasındayım” diye konuşmuştu.