Son dakika... İBB duruşmalarında fotoğraf ve video çekenlere soruşturma: Emniyet'e talimat verildi!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu yargılandığı 402 sanıklı İBB davası dün başladı.

İlk celsede İmamoğlu ve mahkeme başkanı arasında gerilim yükseldi; "reddi hakim" talebi reddedildi.

İKİNCİ GÜN DE SONA ERDİ

İBB davasında ikinci celse de bugün görüldü. İmamoğlu ile hakim arasında 'oturma düzeni' tartışması yaşandı.

Hakime, "Kimden talimat alıyorsunuz?" diye sordu. İddianamenin özetinin okunmasının ardından kürsüye gelen İmamoğlu, iddia makamını "Bana göre şaibelidir, suçludur. Bir gün yargılanacaklar" sözleriyle eleştirdi. Mahkeme başkanı, arife gününe kadar savunmaların süreceğini, nisan ayının sonunda ara karar verileceğini söyledi.

Aykut Erdoğdu ve avukatlarının savunmasının ardından ikinci celse sona erdi.

DURUŞMA SALONUNDA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERE SORUŞTURMA

Son olarak; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB yargılamasının yapıldığı Silivri 1. No’lu duruşma salonunda çekilen görüntülere ilişkin re’sen soruşturma başlattı.

Emniyet'e şüpheli tespiti yapması için talimat verildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması başlayan 2025/ 318 E. sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmaları esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığında paylaşıldığı anlaşılmakla;

Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında 5237 sayılı TCK’nın 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne fiil ve fail tespitine yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

ÖZEL'E DE SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ilk günkü duruşma sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında da soruşturma başlatmıştı.