Son dakika... İBB uygulaması soruşturmasında 6 kişi tutuklandı, 9 kişi adli kontrolle serbest

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “İstanbul Senin” ve “İBB HANEM” uygulaması üzerinden “kişisel verilerin sızdırıldığı” iddiası üzerinden başlatılan soruşturmada aralarında İBB çalışanlarının da bulunduğu 13 kişi hakkında “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme”, “suç örgütüne üye olma” suçlamalarıyla gözaltı kararı verilmişti.

Aynı gün operasyon kapsamında “İBB Yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen dosya şüphelilerinden Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketlerine “naylon fatura” kestiği iddiasıyla 2 kişi hakkında da gözaltı kararı verilmişti.

Cuma günü gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan toplam 15 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

6 KİŞİ TUTUKLANDI!

Son olarak, veri sızıntısı iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 7'si tutuklama, 8’i ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Tutuklama sevklerinin ise “Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek” ve “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne Üye Olmak” suçlamasıyla yapıldığı belirtildi.

Sulh Ceza Hakimliği de 6 kişi hakkında tutuklama kararı verirken 9 kişinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasını hükmetti.

BAŞSAVCILIK YİNE 'SUÇ ÖRGÜTÜ' DEDİ

Gelişmeye dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada yine "Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen, Ekrem İMAMOĞLU tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 2024/228233 Soruşturma Numaralı dosya kapsamında; “İSTANBUL SENİN” isimli uygulama üzerinden 4.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırılması, 3.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin 'darkwebde' satışa çıkartılması ve aynı uygulama içerisinde yer alan 'İBB HANEM' isimli alt uygulama içerisine 11 milyon vatandaşımızın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırılması ve firari örgüt yöneticisi Murat GÜLİBRAHİMOĞLU’nun şirketlerine naylon fatura kestikleri anlaşılan 2 şüpheli olmak üzere toplamda 15 şüpheli hakkında yapılan gözaltı işlemi neticesinde; programlarda yönetici olup örgüt yöneticileri ile ilişkisi tespit edilen ve verilerin işlenmesi ile gönderilmesinde dahili bulunduğu anlaşılan 7 şüpheli tutuklama talebi ile 8 şüpheli ise adli Kontrol tedbirleri uygulanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk olmuştur. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."