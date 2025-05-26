Son Dakika... İBB'ye 4. dalga operasyonda yeni gelişme! 36 kişiye tutuklama istemi

İktidarın hedefindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında düzenlenen dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınanlar sevk edilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan 4. dalga operasyonda savcılık 10 kişiye adli kontrol, 36 kişiye ise tutuklama istedi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhuriyet Baaşsavcılığımızca 23.05.2025 günü gözaltına alınmasına karar verilen 46 şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadelerinin ardından 10 kişi adli kontrol, 36 kişi ise tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Gözaltına alınanlar arasında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Koruma Müdürü Mustafa Akın, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay ile Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar da bulunuyordu.

ADLİ KONTROL

Abdulbaki Yayla, Atilla Alkan, Burak Salman, Davut Şener, Fadime Şimşek İpşir, Ferhat Fazlıoğlu, Hakan Kuk, Mehmet Zekir Ertürk, Muhammet Burak Gönültaş, Sezen Algedik hakkında adli kontrol kararı verildi.

TUTUKLAMA İSTEMİ

Ogün SOYTEKİN, Altan GÖZCÜ, Bülent YILMAZ, Murat ERENLER, Nezahat KURT, Serpil ALTINTAŞ, Ali KURT, Abdussamet BAYDAR, Yusuf ŞAHİN, Sarp YALÇINKAYA, Erdem ARIOĞLU, Sami Özge ARIOĞLU, Berat Çağrı KAPKİ, Güngör GÜRMAN, Sinan SEPETCİ, Şeyhmus SARIBOĞA, Ekrem YILDIRIM, Akif GÜNDÜZ, Seyfüllah DEMİREL, Ceyhun AVŞAR, Yavuz SALTIK, Arif Gürkan ALPAY, Kamuran ATAÇ, İlker HAMAL, Ahmet ÖNAL, Murat ER, Osman ŞAHİN, Murat BIYIK, Seza Büyük ÇULHA, Ziya Gökmen TOGAY, Mustafa AKIN, Kadriye KASAPOĞLU, Mustafa Başar ARIOĞLU, Burak ALP, Mustafa Erkan SAATÇİ, Habibe İlknur KAYA hakkında ise tutuklama talep edildi.