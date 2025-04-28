Son Dakika... İBB'ye yönelik operasyonda ikinci dalga: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi

Son dakika haberi... İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonda bir kişi daha gözaltına alındı ve toplam gözaltı sayısı 52'ye yükseldi.

Son Dakika... İBB'ye yönelik operasyonda ikinci dalga: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.04.2025 - 11:15

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddialarıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.

İBB'ye yönelik geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonu kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı ve toplam gözaltı sayısı 52'ye yükseldi.

Operasyonda gözaltına alınan ve ifade için emniyete götürülen kişilerin adliyeye sevklerinin yarın yapılacağı bildirildi.


Etiketler: #ibb #Operasyon #gözaltı

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