Akşener'den Erdoğan'a çok sert 'Öcalan' yanıtı: 'Oscar ödüllü bir tiyatro eseri, Abdullah Öcalan'la akraba gibi olan sensin be…'

Yayınlanma: 25.04.2023 - 14:57

Güncelleme: 25.04.2023 - 15:59

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimlere sayılı gün kala İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye Tarih Yazacak" sloganıyla Balıkesir'de yurttaşlarla bir araya geldi.

Akşener, sahneye çıkarken atılan “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganlarına yönelik; “31 Mart’tan beri ellerimizi birleştirdik önce 11 büyükşehri hele Recep Bey’in kalbini söküp alan İstanbul olmak başta olmak üzere biz bunu başardık” diyerek sözlerine başladı.

14 Mayıs mesajı veren Akşener, “Bir oyunuz Kemal’e bir oyunuz da Meral’e. Başbakan olmayı Allah var çok istiyorum, bedavadan olmaz, oylarınızla olur” dedi.

ERDOĞAN'A 'ÖCALAN' GÖNDERMESİ: 'ÖNCE AYNAYA BAK'

Akşener, Hizbullah’ı terör örgütü görmeyen HÜDA PAR’ın da yer aldığı Cumhur İttifakı’na ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklendi.

Konuşmasında Erdoğan'ın Millet İttifakı'na yönelttiği 'Öcalan'ı serbest bırakacaklar' suçlamasına yanıt veren Akşener, “Bir tarafta şu meydanlara çıkmış yalanlar söylemiş Recep Bey, çıkıp bizim teröristleri çıkaracağımızı söylemiş. Oscar ödüllü bir tiyatro eseri, önce aynaya bak. Sol elinde bebek katili var, sağ elinde Gaffar Okkan'ın katilleri var, terör örgütleriyle sen el elesin” diye konuştu.

Akşener, şu ifadeleri kullandı:

Bir tarafta şu meydanlara çıkıp hiç utanmadan yalan söylemeyi, iftira atmayı marifet haline getirmiş Recep Bey; 31 Mart’ta cümlemize terörist demişlerdi hatırlayın. Bu iftiraların anlamı ne biliyor musunuz, Tarzan zorda. En son söylediği şu. Sayın Kılıçdaroğlu duruyor, ben de onun yanında duruyorum, Kılıçdaroğlu da bana dönüyor diyor ki ‘Abdullah Öcalan’ı çıkarmamız lazım’ ben de başımı sallıyorum. Oscar ödüllü bir tiyatro eseri, yalan eseri!

Böyle bir şey olabilir mi? Önce aynaya bak muhterem. Senin sol elinde PKK var, sağ elinde Hizbullah var! Sol elinde bebek katili var, sağ elinde Gaffar Okkan’ın katilleri var. Terör örgütleriyle sen el elesin. Ama bunlar ilk yalanları değil. 31 Mart’ta yaptığınız gibi suratlarına oylarınızla Osmanlı tokadı gibi yansıyacak. Çok uzun zamandır aziz milletimiz sadece ve sadece bu arkadaşların gözünde maraba oldunuz.

Akşener’in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

* Konuşmanın sonunda Sayın Kılıçdaroğlu’na elbette oy isteyeceğim. Ama başından isteyeyim burayı şereflendiren bütün hemşehrilerimden öncelikle 13. Cumhurbaşkanımız olacak olan Sayın Kılıçdaroğlu’na yani bir oyunuz bir Kemal’e bir oyunuz Meral’e, yani Meral derken neyi kastettim İYİ Parti’ye bir oyunuz.

“14 MAYIS’TA ÇOK ÖNEMLİ BİR SEÇİME GİDİYORUZ”

* 14 Mayıs’ta çok önemli bir seçime gidiyoruz. Bir tarafta bir haftada 36 bin imza atmak zorunda olan her şeyi iki dudağının arasına bağlamış tek adam sistemi, ucube sistem diğer tarafta ise demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını, demokrasiyi tam ve kâmil uygulamayı söz veren ve bunun arkasında duracak olan Millet İttifakı, Cumhurbaşkanlığında Sayın Kılıçdaroğlu, ve parti olarak da elbette kendi partimi söyleyeceğim İYİ Parti.

“SOL ELİNDE BEBEK KATİLİ SAĞ ELİNDE GAFFAR OKAN’IN KATİLLERİ VAR”

* Şu meydanlara çıkıp hiç utanmadan yalan söylemeye, iftira atamayı marifet haline getirmiş Recep Bey…Bakın bu iftiraların anlamı ne biliyor musunuz? Tarzan zorda, zorda…Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu böyle duruyor ben de onun yanında duruyorum ve Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki bana dönüp, ‘Abdullah Öcalan’ı çıkarmamız’ lazım, ben de böyle (kafa sallama hareketi) yapıyorum. Yahu vallahi Oscar ödüllü bir tiyatro eseri, yalan eseri. Önce aynaya bak muhterem senin sol elinde PKK var, sağ elinde Hizbullah var. Sol elinde bebek katili sağ elinde Gaffar Okan’ın katilleri var. Terör örgütleriyle sen el elesin sen nasıl olabiliyor da böyle bir yalanı söylüyorsun. O yalan aynı 31 martta yaptığınız gibi şılak diye suratlarına oylarınızla yansıyacak.

MİLLETİN GELİRİNİ, PARASINI MİLLETE, ANKARALIYA GERİ İADE ETTİ

* Balıkesir bir tarım şehri. Mansur bey Ankara’nın çiftçisine tam 4,5 milyar TL para kazandırdı. Çünkü Mansur Bey çalmadı, çaldırmadı, adam kayırmadı. Milletin gelirini, parasını millete, Ankaralıya geri iade etti. Yani hizmet olarak götürdü.

“ÖCALAN’LA AKRABA GİBİ OLAN SENSİN BE… ‘BİZİM MEHMET’ DİYORSUN”

* Tam 801 milyon dolar, yani 16 milyar lira para harcamışlar dinozor parkına. Tam 16 milyar lirayı harcamışlar, üç tane kişi almış, kimlere gitti bilmiyoruz. 16 milyar lira Ankara’ya harcanmış olsaydı ya da Balıkesir’de sizin genç çocuklarımızın KYK borçları ödenseydi ne olurdu? Balıkesir’de fabrikalar yapılsaydı ne olurdu? Balıkesir’de 50 bin insan kayıtlı işsiz, 50 bin kişi, utanın be utanın. Abdullah Öcalan’la akraba gibi olan sensin be… ‘Bizim Mehmet’ diyorsun. Ama biz bu yün yumaklarına takılmayacağız.

“ATANAMAMIŞ PEK ÇOK SAĞLIKÇI VAR, ONLARIN MAĞDURİYETİNİ GİDERECEĞİZ”

* En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkaracağız. Doğrusu budur. Ama 5.500 liradan 7.500 liraya çıkarıldığı andan itibaren 6.500, 7.500 lira emekli maaşı alanların tamamı gitti gümbürtüye. O haklar yerine getirilecek. İkincisi, staj mağdurları var, staj mağdurlarının mağduriyetini gidereceğiz. Atanamamış pek çok sağlıkçı var, onların mağduriyetini gidereceğiz.

“14 MAYIS AKŞAMI SAYIN KILIÇDAROĞLU’NU MAKAMINA ALKIŞLARLA OTURTACAĞIZ”

* Köy okullarını açacağız, açtığımız andan itibaren taşımalı eğitim bitecek, öğretmen gidecek, veteriner gidecek, ziraat mühendisi gidecek o köye, genç çocuklarımız tarım yapmak istiyorsa eğer 5 yıl boyunca tarım yapmak için evlenip gittiler köyde yaşamaya karar verdiler, bu gençlerin SKK ya da Bağ-Kur primlerini 5 yıl boyunca devlet olarak biz ödeyeceğiz. Havza bazlı tarım yapılacak ve alım garantisi ile fiyat garantisi verilecek. Türkiye’yi bir hendek ülke yaptılar, Suriyeli kardeşlerimizi tamamı 2 yıl içinde memleketlerine gidecek. 14 Mayıs akşamı sayın Erdoğan ve arkadaşlarını, Recep Bey ve arkadaşlarına teşekkür edip ve Sayın Kılıçdaroğlu’nu da makamına alkışlarla oturtacağız.

“BUGÜN 13. CUMHURBAŞKANI SAYIN KILIÇDAROĞLU DEDİĞİMİZ ZAMAN BU BÜYÜK ALKIŞ KOPMAZDI”

* İYİ Parti’yi birlikte kurmasaydık bugün Türkiye neyi konuşur olurdu? Eziyetlere hep birlikte dayanmasaydık, her türlü haksızlığa, iftiraya, kötülüğe dayanmamış olsaydık, o iradeyi göstermemiş olsaydık bugün Millet İttifakı diye bir kavram olmazdı. Bugün 13’üncü Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu dediğimiz zaman bu büyük alkış kopmazdı. Bugün İstanbul ve Ankara belediyeleri bizde olmazdı. İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır. İYİ Parti bir şeyi değiştirmiş her şeyi değiştirmiştir.

* Öyle bir şey ki bu; harama el uzatan, kul hakkı yiyen ve bu ülkenin ürettiği vergileri, ekonomiyi yandaşların cebine koyan, haramın dibine vurmuş, kul hakkı almanın dibine vurmuş bir iktidar var işte cenabı hak bize bu haramzadelerin, bu kula hakkı yiyenlerin inşallah 14 Mayıs akşamı bu ülkeden emekli olmalarını sağlamayı nasip etsin.