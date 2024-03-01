Son dakika... İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Antalya'da 4 ilçe afet bölgesi ilan edildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da aşırı yağış ve fırtına sonrası Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçelerinin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 12:22
Son dakika... İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Antalya'da 4 ilçe afet bölgesi ilan edildi
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Antalya'da aşırı yağış ve fırtına sonrası Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçelerinin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi. 

Karara ilişkin duyuru İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: 

"Antalya ilimizde 12-13 Şubat tarihlerinde meydana gelen aşırı yağış ve fırtına sebebiyle sel ve su baskınları yaşanmıştı.

Aşırı yağış ve fırtına sonrası Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu İlçeleri “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmiştir. 

Genel Hayata Etkili Afet Bölgelerinde selden kaynaklı 505 işyeri ve 2.261 konut eşya zararının telafisi ile diğer acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD tarafından Antalya Valiliğine 92 Milyon TL Acil Destek Ödemesi gönderildi."


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