Son Dakika... İmamoğlu Erdoğan'a seslendi: Tutuklular ve aileleri için çözüm geliştirmelisiniz

Tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu İBB operasyonunda tutuklanan ve başka illere sevk edilen tutuklular ve ailelerinin yaşadığı mağduriyete ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaptı.

AKP'li ve MHP'lilere de seslenen İmamoğlu, ''Ailelerin ve aile hukukunun feryadırır'' başlıklı bir metni sosyal medya hesabından paylaştı..

''ACİLEN ÇÖZÜM GELİŞTİRMELİSİNİZ''

İmamoğlu Erdoğan'a yönelik çağrısında şu ifadelere yer verdi:

''Yargısız infaz yapılmasına, usulsüzlüklere alkış tutarak masumiyet karinesinin yok edilmesine, birey olmanın, yurttaş olmanın ve aile olmanın tüm tutkulu halini; işkenceye, kaygıya dönüştüren bir ortamı meşru hale getiremezsiniz. Sınır tanımaz bu düşmanlık ne için? Ailelerin, tutsakların, bu işin içinde olan herkesin, devlet güvencesini ortasdan kaldırıp, can ve mal güvenliğini büyük tehdit altına sokamazsınız. Bu konuda acilen çözüm geliştirmelisiniz.''

''TOPLUMSAL BÜTÜNLÜĞÜMÜZÜ YERLE BİR ETMEKTE''

AKP'li ve MHP'li yurttaşlara seslenen İmamoğlu şunları söyledi:

''Koltuk hırsının ve ihtiraslarının mahkumu olmuş bir avuç muhterisin yürüttüğü ve tasarladığı operasyonlar, ailelerin iffetine, haysiyetine, onuruna, maneviyatına, değerlerimize ve inancımıza büyük zarar vererek toplumsal bütünlüğümüzü yerle bir etmektedir.''





DİLEK KAYA İMAMOĞLU, EMİNE ERDOĞAN'A ÇAĞRI YAPMIŞTI

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a tutuklular ve ailelerinin yaşadığı sorunlarla ilgili çağrıda bulunmuştu.