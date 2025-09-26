Son dakika... İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'meşruiyet' göndermesi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.09.2025 13:48:00
Son dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'de görülen bilirkişi davasındaki görüntüleri, ABD Büyükelçisi Barrack'ın "Erdoğan meşruiyet istiyor ve Trump da bunu verecek" sözlerine atıf yaparak paylaştı.

Silivri'de tutuklu bulunan tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu bugün Silivri'de görülen ve ertelenen bilirkişi davasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda günün en sıcak başlığına gönderme yaptı.

Mahkeme salonunda yankılanan "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganlarını "Meşruiyet milletten alınır" diyerek paylaştı.

"MEŞRUİYET MİLLETTEN ALINIR"

İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı...

DURUŞMA ERTELENDİ

 

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Turpun Büyüğü" adlı basın toplantısında bilirkişi S.B.’ye yönelik sözleri nedeniyle hakkında açılan davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Mahkeme bilirkişi S.B.’nin dinlenmesi talebinin reddine karar verdi. Duruşma 12 Aralık’a ertelendi.

